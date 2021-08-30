Умер самый высокий человек США Игорь Вовковинский

Выходец из Украины Игорь Вовковинский, чей рост составлял 7 футов 8 дюймов (2 метра 34,5 сантиметра), умер в возрасте 38 лет. Он скончался от сердечного приступа в пятницу в клинике Мэйо в Рочестере. Об этом сообщает AP.

Вовковинский родился 8 сентября 1982 года в городке Бар, что в Винницкой области, Украина. В 1989 году он попал в клинику Мэйо, т.к. У него была опухоль, давящая на его гипофиз, из-за чего у него был аномальный уровень гормона роста. 

Когда Игорю Вовковинскому было 27 лет, он был объявлен судьей из Книги рекордов Гиннеса самым высоким из ныне живущих людей Америки, пишет NPR.

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