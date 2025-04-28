Прокурор США Майкл ДиДжакомо сообщил, что Тони Килик (также известный как Анатолий Килик), 43-летний житель Рочестера, штат Нью-Йорк, был признан федеральным судом виновным в даче ложных показаний Федеральному управлению безопасности автотранспортных перевозок (FMCSA) при Министерстве транспорта США и в участии в сговоре с этой целью. Судья окружного суда США Чарльз Дж. Сирагуса приговорил Килика к 45 месяцам лишения свободы.

Как сообщила помощник прокурора США Мелисса М. Марангола, Килик управлял многомиллионным транспортным бизнесом под названием Dallas Logistics. При подаче заявки на получение разрешения на межштатные перевозки в FMCSA он предоставил поддельные документы о высоком уровне безопасности своей компании. В дальнейшем, проходя инспекции и аудиты, он неоднократно предоставлял ложную информацию о многочисленных нарушениях правил безопасности, допущенных его компанией.

Чтобы обмануть FMCSA и скрыть реальные проблемы с безопасностью, Килик открывал новые фирмы, регистрируя их на имена членов своей семьи и одного из сотрудников, создавая видимость, что это новые, независимые предприятия. На деле же это были продолжения ранее оштрафованной компании.

На суде было доказано, что действия Килика ставили под угрозу безопасность автомобильных дорог и магистралей США, позволяя небезопасным грузовикам продолжать работу.