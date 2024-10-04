Присяжные признали владельца многомиллионной транспортной компании виновным в даче ложных показаний Департаменту транспорта.

В июне Тони Кирик (или Анатолий Кирик), 42 года, из Рочестера, штат Нью-Йорк, был признан виновным в даче ложных показаний Федеральной комиссии по безопасности транспортных средств (FMCSA) Департамента транспорта США, в сговоре с целью дачи ложных показаний и сокрытии существенных фактов.

Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения и штрафа в размере 250 000 долларов. Вынесение приговора запланировано на 28 октября 2024 года.

21 июня 2024 года Окружной суд США по Западному округу Нью-Йорка признал Анатолия Кирика виновным в сговоре, поддельных документах, ложных заявлениях, фальсификации записей и сокрытии существенных фактов после трехнедельного суда присяжных.

Помощники федеральных прокуроров, которые вели судебное преследование по этому делу, заявили, что Кирик управлял многомиллионной транспортной компанией Dallas Logistics (DLI), Orange Transportation Services, Inc. (OTS) в Рочестере, штат Нью-Йорк. При подаче заявки в FMCSA на получение разрешения на работу в качестве межштатного перевозчика Кирик представил ложные документы относительно рейтинга безопасности своего бизнеса. А при прохождении проверок соответствия и аудитов безопасности FMSCA Кирик предоставил ложные заявления и информацию относительно многочисленных нарушений безопасности, допущенных его бизнесом.

Чтобы обмануть FMSCA Кирик открыл новые компании, используя имена членов семьи и имя сотрудника, чтобы создать видимость того, что эти новые компании являются независимыми и не связаны с предыдущим бизнесом, который получил отрицательные рейтинги безопасности, когда на самом деле новая компания была просто расширением предыдущей компании. На суде было показано, что действия Кирика поставили под угрозу безопасность автомагистралей и дорог страны из-за небезопасных большегрузных прицепов.

Кирику было предъявлено обвинение в ноябре 2020 года после того, как федеральные власти установили, что он представил ложные документы относительно рейтинга безопасности своего грузового бизнеса.