Украинский иммигрант из Сан-Франциско, обвиненный в педофилии, может получить пожизненное

Приближается дата суда присяжных по делу 60-летнего гражданина Украины Александра Бантова из Сан-Франциско, обвиненного в 2019 году в сексуальном насилии над детьми и хранении детской порнографии. Об этом сообщает The Reporter.

Как сообщал ранее “Славянский Сакраменто”, Бантов обвиняется по двум пунктам обвинения в совершении половых актов с ребенком 10 лет и младше; семь пунктов обвинения в непристойных и похотливых действиях в отношении ребенка; и один пункт по хранению порнографических изображений ребенка. Бантов не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

В настоящее время Бантов находится в тюрьме округа Солано. Судебные протоколы показывают, что он был впервые арестован 31 августа 2019 года. В освобождении под залог ему было отказано.