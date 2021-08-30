В штате Вашингтон сотни людей выступили против обязательной вакцинации

Сотни людей собрались в субботу у Капитолия в столице штата Вашингтон, Олимпии, чтобы выразить протест губернатору Джею Инсли по поводу введения требования о вакцинации.

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Губернатор Вашингтона Джей Инсли ввел указ в начале августа, согласно которому требует большинство государственных служащих, медицинских работников и школьных служащих должны быть полностью вакцинированы до 18 октября, иначе они могут быть уволены.

Кроме того, этот указ подразумевает только вакцинацию, регулярное тестирование с отрицательным результатом на COVID-19 не рассматривается.

Как пишут локальные СМИ, показатели вакцинации по всему штату выросли с момента объявления указа. На это также повлиял рост числа новых случаев и госпитализаций, вызванных дельта-вариантом.