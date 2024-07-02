Как сообщает Департамент юстиции, 5 июня, Вячеслав С. Мигицкий, 34 года, гражданин Украины, проживающий в Рочестере, штат Нью-Йорк, был признан виновным в даче ложных показаний, он приговорен к сроку, которое он уже провел в заключении до вынесения приговора, и выплате $15 442 в качестве компенсации.

Помощник прокурора США Аарон Дж. Манго, который вел это дело, заявил, что 25 августа 2022 года Мигицкий отбуксировал 25-футовый катер Bayliner на озеро Онтарио с намерением потопить брошенное судно.

На следующий день, 26 августа 2022 года, частично затопленная лодка была обнаружена гражданскими лицами, которые сообщили об этом береговой охране США, что привело к немедленным поисково-спасательным операциям со стороны береговой охраны и полиции штата Нью-Йорк и других правоохранительных органов, включая развертывание надводных кораблей, самолетов и поисковых групп с аквалангом. Береговая охрана США потратила на поисково-спасательные работы 14 194 доллара, а полиция штата Нью-Йорк потратила 1 248 долларов.

4 октября 2022 года Мигицкий был опрошен специальном агентом Береговой охраны США, в ходе которого он ложно заявил, что подарил лодку неназванным лицам. Обвиняемый также предоставил ложное описание лиц, завладевших судном, ложную информацию о том, как они вывели судно из его собственности, а также ложную информацию о том, что они сделали с прицепом судна.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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