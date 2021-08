Что касается иммиграционной политики, Джо Байден позиционирует себя как «анти-Трамп». Однако рекордное увеличение потока иммигрантов через границу после того, как он вступил в должность во времена Covid-19 заставило его администрацию сохранить некоторые из жестких прошлых политик. Как справляется администрация, удалось ли создать более гуманную иммиграционную систему? Специалисты по политическим, пограничным и иммиграционным судам – Музаффар Чишти, старший научный сотрудник Института миграционной политики Юридического факультета Нью-Йоркского университета (Muzaffar Chishti, старший научный сотрудник, офис Института миграционной политики Юридического факультета Нью-Йоркского университета); Николь Рамос, директор проекта по пограничным правам в Al Otro Lado (Nicole Ramos, Border Rights Project Director at Al Otro Lado, based in Tijuana) и Ава Бинач, партнер-учредитель Benach Collopy, адвокат по иммиграционному праву (Ava Benach, founding partner of Benach Collopy, an immigrant attorney based in Washington DC) поговорили об этом не регулярной конференции для прессы EMS.

Музаффар Чишти заявил, что Трамп был единственным политиком, который пришел в офис, используя иммиграционный вопрос как трамплин, его иммиграционная политика была очень агрессивна – за 4 года было издано около 450 указов, касающихся иммиграционных вопросов. За 6 месяцев Байдена было принято порядка 155 иммиграционных указов и распоряжений, половина из которых отменяла указы Трампа, другая половина направлена на улучшение дотрамповской политики.

Как заметил Музаффар Чишти, Байден в первый день президентства отменил запрет на въезд гражданам определенных национальностей, например, граждан Пакистана; приостановил строительство стены и др. С точки зрения Чишти, основной мантрой Трампа было следующее утверждение: “любой нелегал должен оглядываться каждый день”, это относилось примерно к 11 миллионам человек. Администрация Байдена заявила, ссылаясь на ФБР, что 87% нелегальных иммигрантов не представляет угрозы для страны.

Также сократился срок нахождения в центре заключения для семей иммигрантов с 60 дней до одной недели, отменено правило “3-й страны” (если иммигрант въехал в США через третью страну, то он не может подать обращение на убежище), введенное Трапом; Байден увеличил пропускную способность для беженцев, которая достигла исторического минимума при Трампe.

Музаффар Чишти считает, что в настоящее время в Республиканской партии появилось много молодых политиков, которые с большим пониманием смотрят на ситуацию с иммигрантами.

Николь Рамос, находящаяся в Мексике, что приостановлена Migrant Protection Protocols, что усложнило процессы многих мексиканцев и кубинцев, но тем не менее, она считает, что это правильное действие администрации Байдена. Также она заявила, что все еще есть опасения по поводу несовершеннолетних, чьи родители находятся в заключении, им зачастую приходится появляться в суде одним. Пандемия тоже внесла свои коррективы – беженцам нужно предъявлять результаты теста на COVID-19, что для многих невыполнимо.

Николь Рамос рассказал о ситуации на границе в целом – количество жертв торговли людьми, секс-торговли экспоненциально увеличились, выросло количество похищений иммигрантов. Кроме этого выросло количество пострадавших людей, которые упали со стены на американскую сторону, когда перелезали через нее, и получили тяжелые травмы, также увеличилось количество рожающих женщин, которых служба пограничного контроля отвозит рожать в Мексику, а не в Америку и т.п.

Николь считает, что служба пограничного контроля сопротивляется исполнению тех действий, которые ведут к справедливости, и воспринимает иммигрантов как потенциальную опасность, и эта практика длиться достаточно давно.

Иммиграционный адвокат Ава Бинач заявила, что в иммиграционных судах происходят изменения к лучшему. Как она сказала – людей хотя бы не называют “злом” или “ужасными”. К другим заметным изменениям она отнесла верную, с ее точки зрения, расстановку приоритетов; уменьшение процедур выдворения; сокращение количества иммигрантов в центрах задержания со времен Трампа: 60 000 vs. 15 000.

Что касается выдачи гринкарт, по словам Авы Бинач, то наблюдается большое отставание по срокам в самых распространенных категориях гринкарт – семейных и рабочих: по семейным гринкартам в некоторых случаях задержка прогнозируется до 22 лет. Самая большая задержка по срокам наблюдается при оформлении рабочих гринкарт для граждан Индии – до 8 лет. Похожая ситуация сложилась для граждан Китая.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com