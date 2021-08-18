Самая долгая американская война началась с теракта почти 20 лет назад и заканчивается выводом войск из Афганистана. Даже не верится, что с тех пор уже выросло целое поколение американцев, а в Америку приехали новые волны иммигрантов. Но каждый, кто жил в США 11-го сентября, помнит этот день досконально: где они находились, что они делали, как они узнали…

И я помню. Я в туннеле. Еду из Нью-Йорка (в течение часа все въезды и выезды из города будут перекрыты). Приёмник привычно настроен на местную радиостанцию. Знакомый голос ведущего объявляет, что в один из небоскрёбов врезался самолёт. Первые мысли: частный, двухместный, ошибка пилота. Но через несколько минут второй самолёт – вторая башня… теракт, война?

Я добираюсь до дома, вокруг всё спокойно, но по телевизору горят близнецы. В голове ещё не укладывается, что люди уже погибли от прямого удара, а пламя авиационного топлива сжигает и плавит все этажами выше.

Пассажирские рейсы отменены, самолётам уже в воздухе приказано идти на посадку, несколько самолётов не могут найти.

Дальше – удар по Пентагону и слухи, что какой-то самолёт упал в Пенсильвании. Одна за другой падают обе башни.

Если вы не были рядом с ВТЦ или Пентагоном и не включали телевизор, то можно было бы представить, что ничего не произошло. Но я невольно замечаю, как первый раз на дорогах никто не превышает скорость. Может, для кого-то это мелочь, но для меня это симптом очень серьёзной травмы. Жизнь разделилась на «до» и «после» 11-го сентября.

* * *

Вскоре становится понятно, что тысячи наших соотечественников погибли от рук Аль-Каиды. По всем принципам и любым политическим убеждениям этот варварский акт агрессии нельзя оставить без ответа. Наш ультиматум: выдать террористов. Но Талибан решает защищать своих «гостей».

Впервые за всю историю НАТО альянс активирует 5-й пункт договора: атака на одного – это атака на всех. Перед военными ставятся задачи: правосудие для бен Ладена, уничтожение Аль-Каиды и их афганских друзей.

Мы захватываем территории, уничтожаем базы террористов, но бен Ладену удаётся сбежать. Десять лет спустя главный террорист погибнет от рук американского спецназа, а президент Обама произнесёт три долгожданных слова: «we got him».

* * *

Может быть, со смертью бен Ладена нужно было закончить наше присутствие в Афганистане. Но к тому времени наша миссия поменялась. За 10 лет войны с Талибаном мы попытались построить в Афганистане функционирующее государство. Мы инвестировали материально в афганскую армию и инфраструктуру. Мы инвестировали идеологически в демократические ценности. Впервые у афганских девочек и женщин появились права и возможности учиться и работать.

Мы понимали, что если мы в спешке покинем страну, то все эти достижения будут потеряны. Ещё страшнее, что мы подведём людей, которые поверили нашим обещаниям. Нам казалось, что ещё немного, и мы победим Талибан, афганская армия сможет защищать страну без нашей помощи, а афганская демократия сможет существовать самостоятельно. Когда это не происходило, мы терпеливо откладывали решение ещё на пару лет, ещё на год…

Но последние события доказали обратное. Коррупция правительства и нежелание афганской армии защищать свою страну позволили Талибану захватить Афганистан в течение считанных дней. Если мы не смогли построить жизнеспособное государство за 20 лет, то очевидно, что ещё несколько лет ничего бы не поменяли.

Наверняка, историки и аналитики будут долго изучать, что произошло и почему. Одно очевидно: мы предоставили Афганистану уникальные возможности построить будущее, но мы не можем желать этого больше, чем сами афганцы.

* * *

С точки зрения США, у нас нет стратегических интересов в Афганистане. За 20 лет мы потеряли тысячи солдат и вложили миллиарды долларов. Мы не можем быть везде, всегда и для всех. Наши ресурсы могут быть лучше использованы в геополитической борьбе с Китаем и Россией. Кто-то должен был принять решение.

Прогрессивное крыло демократической партии уже давно требовало закончить эту «бесконечную войну». С приходом к власти Трампа националисты и изоляционисты внутри Республиканской Партии вытеснили неоконов и «ястребов». И даже Байден, которого считают центристом, во время избирательной кампании пообещал вывести войска.

29-го февраля 2020-го года администрация Трампа договорилась с Талибаном. Трамп обещал вывести войска до мая 2021-го года. В свою очередь Талибан гарантировал, что афганская земля не будет использована террористами как платформа против США и наших союзников. Перемирие позволяло нашим военным безопасно покинуть страну.

Кроме того, Талибан согласился вести переговоры с правительством Афганистана. Критики говорят, что Трамп исключил правительство Афганистана из переговоров и подорвал их возможности договориться с Талибаном. Однако само правительство Афганистана тоже не хотело разговаривать с Талибаном, делая ставки на свою армию.

Эту ситуацию унаследовал Байден. Грубо говоря, у него было два варианта: расторгнуть договор и возобновить конфликт с Талибаном или покинуть страну. Байден принял решение вывести войска. Сделать это безопасно до первого мая было нереалистично, поэтому сроки были перенесены на август. Талибан был готов подождать ещё пару месяцев.

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Таким образом, сам вопрос вывода войск уже был решён. Наступает когнитивный диссонанс, когда те же люди, которые требовали окончания войны, теперь кричат, что мы предали афганцев и афганских женщин. Или наши военные защищают права человека на другом конце света, или они возвращаются домой к своим семьям.

Не менее странно слушать крики республиканцев, которые боялись слово сказать против Трампа, когда он вёл прямые переговоры с Талибаном. А то, что Трамп, члены его администрации и последователи его культа отказались от собственного договора о выводе войск, уже никого не должно удивлять. Это двуличные люди, которых невозможно воспринимать серьёзно.

Настоящая проблема была не в выводе войск, а в том, как это было сделано. Администрация Байдена не ожидала, насколько быстро «сложится» афганская армия и правительство, и как быстро Талибан захватит территорию. В результате, под угрозой оказались наши дипломаты и афганцы, которые тесно работали с нами и чья жизнь оказалась в смертельной опасности. Это, безусловно, просчёт Байдена и его администрации.

Часть вины лежит на Трампе, который мог заранее подготовить и ускорить бюрократический процесс оформления виз. Но даже если бы Трамп был умственно способен на менеджмент этого процесса, вряд ли он захотел бы пускать в страну каких-либо новых иммигрантов, тем более афганцев.

16-го августа Президент Байден обратился к нации. В отличие от Трампа, он взял на себя ответственность за происходящее. В своей речи он подчеркнул, что ни афганское правительство, ни наши друзья в Афганистане не хотели заранее капитулировать. Не только США, но и сами афганцы не ожидали такого молниеносного продвижения талибов. Теперь всё зависит от того, сможет ли администрация Байдена исправить сложившуюся ситуацию, эвакуировать наших друзей и ускорить процесс выдачи виз.

Мало кто верит, что за 20 лет Талибан изменился в лучшую сторону. Но руководство талибов скорее всего боится провоцировать США, а также ищет признания на международной арене. Это должно позволить нам и нашим союзникам безопасно покинуть страну.

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С выводом войск из Афганистана заканчивается целая эпоха американской «войны с террором». Однако наше будущее не безоблачно. Список наших геополитических конкурентов и оппонентов включает в себя Китай и Россию. Завершение афганской войны позволит нам более эффективно защищать свои интересы и интересы наших союзников.

Dmitry Abramson