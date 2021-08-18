Русскоязычный медработник обвиняется в мошенничестве в здравоохранении на $2,3 млн

Согласно информации Департамента Юстиции, зарегистрированный и практикующий медработник 55-летний Александр Истомин из Флориды якобы с февраля 2014 года выставлял счета и получил более 2,3 миллиона долларов от коммерческих страховых компаний и Medicaid за услуги, которые, как он ложно утверждал, оказывались пациентам в Род-Айленде, Нью-Йорке и Флориде, находится под федеральным арестом в Флорида и будет доставлен в Род-Айленд. Еду грозит обвинения в мошенничестве в сфере здравоохранения, мошенничестве с использованием почты и отмывании денег, заявил исполняющий обязанности прокурора США Ричард Б. Майрус.

В обвинительном заключении утверждается, что сИстомин регулярно подавал заявки на выплаты страховых взносов за личные услуги для пациентов, которые оказывались в Ист-Гринвиче, Нью-Йорке и Флориде. Но, как установили следователи, временами Истомин находился в другом штате или за пределами страны. В других случаях Истомин якобы выставлял счета страховым компаниям и Medicare за услуги, которые, как он утверждал, оказывал пациентам, находящимся в указанное время за пределами штата или страны.

Также утверждается, что в рамках схемы Истомин брал доплату, которая необходима для некоторых пациентов Medicare, хотя знал, что это запрещено. Отказавшись от доплаты, за которую пациенты несли бы ответственность, Истомин убедил их не сообщать о его фальшивых счетах в Medicare.

Согласно информации, представленной суду, в офисе Истомина в Восточном Гринвиче, в диагностическом центре Род-Айленда или в его нью-йоркском офисе не оказывались услуги пациентам. Ни один из офисов не оборудован для оказания помощи пациентам. Утверждается, что Истомин арендовал и использовал офисные помещения в Ист-Гринвиче на имя только для выставления счетов и для получения страховых выплат.