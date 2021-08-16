ФБР: последователь QAnon убил своего 2-летнего сына и маленькую дочь

40-летний Мэтью Тейлор Коулман из Санта-Барбары выстрелил в детей – 10-месячную дочь и 2-летнего сына – из ружья, т.к. был убежден, что у его детей есть “змеиная ДНК”, переданная им их матерью, и что его дети “собирались превратиться в монстров, поэтому он должен был убить их”, говорится в федеральном уголовном иске.

Коулман заявил, что он знал, что поступал неправильно, но считал себя «просвещенным» теориями заговора, например, QAnon и тайное общество иллюминатов. ФБР сообщает, что Коулман признался в убийствах на допросе после ареста.

Жена Коулмана, не верила, что ее муж может причинить вред детям, и не верила, что ее детям угрожает какая-либо опасность. Убийство произошло в Росарито, Мексика.

Во время допроса Коулман признался в убийствах, сказав, что он выстрелил дочке в сердце из ружья для подводной охоты. После убийств мужчина бросил тела детей в кусты канавы. Затем, по словам агентов ФБР, он бросил подводное ружье и свою окровавленную одежду возле ручья. Мэтью Коулману предъявлены федеральные обвинения в предполагаемом убийстве граждан Соединенных Штатов.