Пандемия как триггер конспирологии: в чем опасность

Когда я впервые столкнулась с адептами конспирологии, я не могла поверить, что современный человек, который изучал в школе физику, химию, математику, биологию, астрономию может всерьез думать, что земля плоская. Я наивно полагала, что любой человек, имеющий хотя бы малейшее представление о научной системе знаний и ежеминутно пользующийся достижениями этой системы в повседневной жизни, не может отрицать фундаментальные научные истины, оплаченные трудом, потом и кровью ученых на протяжении всей истории человечества.

А потом одна из моих дочерей внезапно вступила в лагерь конспирологов и прекратила вакцинацию моей годовалой внучки. Мы всей семьей переживали за малышку, но переубедить ее мать не могли. В моей почте стали появляться статьи и фильмы сторонников конспирологических теорий, которые мне регулярно присылала дочь. Прочитав несколько строк или просмотрев несколько кадров, я понимала, что не могу всерьез воспринимать эту антинаучную чушь – о тайном мировом правительстве, о плоской Земле, о том, что вакцины вызывают аутизм (расстройства аутистического спектра, РАС – в современной терминологии), а инопланетяне сговорились с мировыми финансовыми воротилами извести человечество, что Бигфарма в заговоре против людей.

Наши споры с дочерью становились все напряженнее. В какой-то момент я решила их прекратить, чтобы окончательно не испортить отношения, и начала внимательно изучать конспирологические теории и историю их возникновения, чтобы в подходящий момент иметь в запасе контраргументы.

Борьба за доступ к тайным знаниям

Одна из причин, по которой, на мой взгляд, теории заговора становятся популярными в среде далеких от науки людей, это желание последних стать причастными к сакральным знаниям. Конспирологические теории дают им такую возможность. В противовес научному сообществу, которое признает только доказанные истины, сообщество конспирологов отрицает научный аппарат, доказательную базу и апеллирует к мифологии, слухам и домыслам.

Конспирология дает людям, не способным воспринимать научные знания из-за из сложности, не имеющим желания и талантов годами напряженно изучать технические и естественно-научные дисциплины, возможность обсуждать мировые проблемы “со знанием дела”.

Исключительные потребители научных достижений как бы обретают право голоса в споре, в котором до этого не могли принимать участия в силу своей некомпетентности, от чего чувствовали себя приниженными. Вспомните хотя бы замечательный рассказ Василия Шукшина “Срезал”. Сегодня его герой – деревенский словоблуд получил в свое распоряжение корпус теорий заговора, которые бесконечно усилили его позицию – по крайней мере, в его собственных глазах и в глазах маргинального сообщества, к которому он принадлежит.

Судить по результату

Еще одно фундаментальное отличие научной системы знаний и конспирологии проявляется в практических результатах деятельности двух сообществ.Научное сообщество пополняет научную систему знаний новым опытом и открытиями, создает платформу для научно-технического прогресса. От деятельности научного сообщества человечество получает практический результат в виде новых технических средств – автомобилей, самолетов, ракет, средств связи, бытовой техники, новых технологий в строительстве, химическом производстве, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, медицине и тд.

Результатом научной деятельности нужно считать и продление срока жизни человека, и улучшение качества жизни: мы теперь в массе своей не умираем в возрасте до 40 лет, матери не хоронят младенцев из года в год, как это было еще пару столетий назад, и все мы живем в более комфортных условиях, чем наши предки. Может ли конспирологическое сообщество похвастаться какими-либо из перечисленных достижений? Я таких примеров не знаю. Если у вас они есть – приведите.

Например, удалось ли кому-то из конспирологов создать телевизор, холодильник, мобильный телефон, рентгеновский аппарат, аппарат УЗИ или МРТ? Подводную лодку, космический корабль, лазер? Микроволновку или элекробритву? Кто из них причастен к созданию инсулина, разработке вакцин от полиомиелита, дифтерии, оспы или лекарств, позволяющих бороться с раком? А ведь каждое из этих научных достижений спасло и продолжает спасать десятки и сотни миллионов жизней. Как люди, которые ничего не создали для человечества, могут судить о научной системе знаний, позволяющей в конечном итоге всем нам жить дольше и комфортнее, а также постоянно генерировать новые поля деятельности? Невозможно отрицать, что при создании любой новой технологии, любого нового технического средства возникает не только новая отрасль науки, но и новое производство, новый бизнес и новые рабочие места. Преемственность научных знанийВ научной системе знаний ученые всегда отталкиваются от проверенных истин, чтобы познать новые. Если вы не владеете дробями и не можете решить алгебраическое уравнение, вы никогда не постигнете тензорный анализ и не создадите фрактальные горы. Человек, не знающий математики, не сделает проект Боинга, не владеющий компьютерной графикой – не создаст Вселенную Marvel. Иными словами, в основе научной системы знаний лежат доказательства научных фактов, подтвержденные опытом многих поколений ученых. Эта система постоянно развивается и самосовершенствуется, отбрасывая прежние ложные теории и ошибочные представления при реализации новых идей.

Все части этой системы взаимосвязанны и базируются одна на другой. Поэтому нельзя признавать научную систему в целом и отрицать отдельные ее части. То есть нельзя пользоваться мобильным телефоном, GPS-навигатором, летать на самолете, ездить на автомобиле, делать компьютерную томографию легких и при этом считать, что Земля плоская.

В конспирологической системе ее отдельные части никак не связаны между собой. Теория о вреде вакцин никак не коррелирует с теорией плоской Земли или тайного мирового правительства. А заговор Сионских мудрецов нельзя никак привязать к заговору инопланетян с крупнейшими финансовыми кланами. То есть никакой конспирологической системы знаний, по сути, нет.

Как кризисы способствуют популяризации теорий заговора

Конспирология высвобождает отрицательную социальную энергию преимущественно во время кризисов. Если в вашей жизни все прекрасно, вряд ли вы станете адептом одной или нескольких теорий заговора. Но когда вы недовольны личной жизнью, ощущаете социальную несправедливость, осуществляемую в отношении лично вас, конспирология помогает не только выпустить пар, но и обрести союзников в лице других людей, которые также испытывают недовольство своим социальным положением. Ваши личные проблемы делают вас уязвимым перед теорией заговора. С одной стороны, это вроде безобидное занятие – отрицать, что земля круглая, или утверждать, что нас чипируют с помощью вышек 5G. С другой стороны, отказ антивакцинаторов от прививки против кори привел более чем к 20 000 смертей от этой болезни, которых можно было избежать, а телефонные вышки стали сжигать. Весь научный мир проверял ложное утверждение о том, что прививки от детских болезней приводят к РАС, и пришёл к выводу, что связи между вакцинированием и РАС у детей нет. Но антиваксеры упорно распространяют ложную истину, не упоминая о том, что она проверена и отвергнута всеми научными лабораториями мира. Сегодня на волне пандемии антивакцинаторство – как агрессивная теория, утверждающая что вакцинирование обусловлено лишь заговором Бигфармы с целью нажиться на продаже вакцин, становится социально опасным. Подчеркну, речь не идет о медотводах для людей, которым прививки не показаны по медицинским показаниям, а также о насильственной вакцинации. Я имею в виду именно агрессивную агитацию против вакцинирования от ковида как такового, а также о том, что нас насильно заражают ковидом, чтобы потом навязать вакцины.

Конспирология и способность к здравомыслиюОпыт участия в спорах с конспирологами привёл меня к мысли, что чем дольше человек вращается в конспирологической среде и чем больше теорий заговора поддерживает, тем быстрее утрачивает способность к критическому мышлению. Эту мысль подтвердили и мои фейсбучные друзья, которые, можно сказать, на профессиональном уровне пытались доказать адептам теории заговора ее абсурдность. Мне повезло, что моя дочь остановилась лишь на антивакцинаторстве и с моей помощью вернула себе критическое отношение к этой проблеме. Сегодня она спокойно относится к необходимости вакцинирования людей в целом и младенцев в частности, справедливо полагая, что врачи должны более серьезно относиться к детским прививкам и откладывать дальнейшую вакцинацию тех детей, которые плохо на них реагируют.

Но был в наших взаимоотношениях очень тяжелый период, когда на дочь давили подруги-антиваксеры из “мамских” чатов. Причем тематика обсуждений в “мамских” чатах, связанная с теорией заговора, постоянно расширялась. К счастью, все материалы, которые дочери пересыли ее новые подруги, она переправляла мне с вопросом, “а что ты думаешь по этому поводу?”. И я ей подробно отвечала. При этом антивакцинаторство мы не обсуждали как очень острый для нас вопрос. Со временем, критически осмыслив иные теории заговора, дочь отошла и от антивакцинаторства. Здравый смысл возоблалал над мифологическим и в каком-то смысле маргинальным мышлением, под влиянием которого она тогда оказалась. В то же время я понимаю, что людям, лишенным критического мышления, очень трудно противостоять потоку абсурдной и лживой информации, которую распространяет сообщество конспирологов. Интернет придает статьям и фильмам на эту тему ложную доказательность, которую не всегда может выявить человек, не привыкшей к постоянной мыслительной деятельности и критическому осмыслению фактов. Не каждый видит алогичность в потоке фейковой информации, а растущее число тех, кто соглашается с ней, делает ее как бы более достоверной в глазах доверчивого потребителя, не склонного к научному поиску. Именно осознание этого факта привело меня к мысли, что нужно больше говорить о теориях заговора, обсуждая их антинаучность и приводя доказательства, которые способны воспринять люди с неразвитым критическим мышлением, вместо того, чтобы высмеивать их.

15.08.2021

P.S. Важные для понимания темы отклики пришли на репосты этой публикации из Америки, за что я бесконечно благодарна их авторам. Привожу их целиком – с переводом.

Stellochka Belenkaya из Нью-Йорка:



“Very interesting subject, It is difficult to cover it in FB post. I would like to add to this a few important points:



1. Social media is a perfect tool for proliferation of conspiracy theories



2. Distrust in government creates favorable environment for conspiracy



3. Poor understanding about how science works. Science makes mistakes, but the scientific method has a mechanism for self correction. The mistakes are used by conspiracy promoter as a prove that science is not worth believing. Overall, we cannot count that all people will understand the science or even scientific method and it is very difficult to prevent proliferation of conspiracy theories. The best we can do is to improve public education and trust in competent government”.



Перевод: “Очень интересная тема, сложно ее осветить в посте в FB. Я бы хотела добавить к этому несколько важных моментов:

1. Социальные сети – идеальный инструмент для распространения теорий заговора.

2. Недоверие к правительству создает благоприятную среду для заговора.

3. Плохое понимание того, как работает наука. Наука делает ошибки, но научный метод имеет механизм самокоррекции. Ошибки используются пропагандистом заговора как доказательство того, что науке не стоит верить. В целом, мы не можем рассчитывать, что все люди поймут науку или даже научный метод, и очень сложно предотвратить распространение теорий заговора. Лучшее, что мы можем сделать, – это улучшить государственное образование и доверие к компетентному правительству”.

Olga Botcharova из Майами: “Great analysis and great writing, Tatiana! Sorry about the crises with your daughter but I can only applaud your persistence and kindness.I believe that human need to feel secure, natural fear of having no control of smth, inability to find any explanations are rooted in our instict of survival and fear of death. Yes, people who didn’t have a chance to develop critical thinking are acting based on the powerful instincts. It is much easier and “clearer” to come up with simple black-and-white judgements that “explain” to them complex reality. That is why religion and conspiracy theories are their safe islands. They give them peace and make them feel happier. ALAS!”

Перевод: “Отличный анализ и отлично написано, Татьяна! Сожалею о проблемах с вашей дочерью, но я могу только приветствовать вашу настойчивость и доброту. Я считаю, что человеческая потребность чувствовать себя в безопасности, естественный страх потерять контроль над чем-либо, неспособность найти какие-либо объяснения коренятся в нашем инстинкте самосохранения и страхе смерти. Да, люди, у которых не было возможности развить критическое мышление, действуют на основе мощных инстинктов. Намного проще и «яснее» придумать простые черно-белые суждения, которые «объясняют» им сложную реальность. Вот почему религия и теории заговора – их безопасные острова. Они дают им покой и заставляют чувствовать себя счастливее. УВЫ!”

Tatyana T. Ponomareva