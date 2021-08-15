С 20 августа Сан-Франциско будет требовать доказательство вакцинации от COVID-19

С 20 августа Сан-Франциско потребует доказательство вакцинации для посещения некоторых бизнесов, находящихся внутри помещений и на все крупные мероприятия. Все рестораны, бары, клубы, тренажерные залы и крупные мероприятия внутри помещений должны будут получить подтверждение вакцинации от постоянных посетителей и сотрудников для защиты от дальнейшего распространения COVID-19, говорится на сайте мэра города.

Кроме того, приказ Сан-Франциско устанавливает новое требование к подтверждению вакцинации для крупных мероприятий в закрытых помещениях, требуя от участников от 12 лет и старше на мероприятиях с участием 1000 человек и более предоставить доказательства вакцинации. Ранее правила штата касались мероприятий с участием 5000 и более человек.

В требованиях могут быть исключения в соответствии с законодательством штата и федеральным законодательством. Новые требования о подтверждении вакцинации не распространяются на лиц, не имеющих права на вакцинацию, включая детей до 12 лет. Но все, включая детей от двух лет и старше, должны носить маски в помещении в соответствии с местными и государственными правилами здравоохранения.