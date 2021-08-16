Со среды, 5 августа, в Калифорнии введено требование подтверждать вакцинацию или предъявлять отрицательный тест на коронавирус, сделанный мне позднее, чем за 72 часа до визита для всех посетителей больниц и домов престарелых, так как большое количество невакцинированных пациентов попадает в больницы по всему штату.

Очень заразный вариант коронавируса Дельта стал причиной резкого всплеска случаев заболевания, количество которых в Калифорнии увеличилось вдвое.

Стремясь увеличить количество вакцинаций, губернатор Гэвин Ньюсом объявил, что медицинские работники по всему штату должны будут либо вакцинироваться, либо проходить еженедельное тестирование. Аналогичный приказ действует также со среды для учителей и сотрудников школы.