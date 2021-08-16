Пожарные Сакраменто – против вакцинирования от COVID-19

Один из крупнейших профсоюзов города Сакраменто – Sacramento Area Fire Fighters Local 522 – заявил о своем несогласии с требованием вакцинации всех городских служащих; профсоюз отправил письмо мэру города Дарреллу Стейнбергу и городскому совету с заявлением, что “твердо поддерживают своих членов, имеющих” право выбирать “вакцинироваться или нет”.

Мэр Сакраменто, который поддерживает вакцинацию, ответил на письмо от профсоюза: “Мне сказали, что примерно 55% пожарных и парамедиков Сакраменто вакцинированы. Это означает, что остальные 45% взаимодействуют с общественностью и потенциально распространяют болезнь. В высшей степени безответственно утверждать, что это вопрос личной свободы и выбора. Уязвимые с медицинской точки зрения жители нашего города должны быть уверены, что пожарный или медик, которые приедут, чтобы помочь им, не заразят их.”

Если профсоюз не придет к согласию с городским менеджером Говардом Чаном, администрация может обязать прививаться городских служащих от COVID-19 в одностороннем порядке, как это сделал губернатор Гэвин Ньюсом с медицинскими работниками. Но скорее всего, это решение будет оспорено в суде, сообщает The Sacramento Bee.

Как мы ранее сообщали, чиновники штата ввели обязательную вакцинацию для государственных служащих и учителей, но при этом разрешили опцию еженедельного прохождения теста на COVID-19. Также “Славянской Сакраменто” сообщал о нежелании нескольких офицеров полиции Сан-Франциско вакцинироваться от COVID-19.