Полицейские Сан-Франциско взбунтовались против обязательной вакцинации от COVID-19

В минувшую пятницу профсоюз, представляющий помощников шерифа Сан-Франциско, заявил в что несколько офицеров уволятся или выйдут на пенсию досрочно, если их будут заставлять вакцинироваться от COVID-19: около 160 из 600 сотрудников отказываются от вакцины из-за религиозных или иных убеждений и предпочитают носить маски или проводить тесты еженедельно.

Профсоюз заявил, что укомплектование офиса шерифа и без того невелико, и потеря большего числа помощников скажется на общественной безопасности, передает KTLA.

Как мы сообщали ранее, власти Сан-Франциско обязали всех служащих города пройти вакцинацию до 15 сентября, иначе они могут лишиться работы.

Согласно городским данным, полученным San Francisco Chronicle, она текущий момент не прошли вакцинацию около 16% помощников шерифа, 17% полицейских и 9,5% сотрудников пожарных служб города.