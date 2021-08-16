Иммигрант из России арестован после сообщения о преступлении на почве ненависти в синагоге Беркли

37-летний Анатолий Смолкин был задержан полицией около 13:00 в субботу возле Дома Хабад, еврейского общинного центра в Беркли. Согласно документам суда, мужчина пытался пройти внутрь общинного центра. Инцидент начался в полдень, когда Смолкин вошел в другую синагогу – Конгрегацию Нетивот Шалом – и прервал субботние богослужения. По данным полиции, Смолкин кричал, что евреи “будут гореть в аду” и что они “заплатят за то, что вы со мной сделали”.

Полицейские, приехавшие на вызов, обнаружили Анатолия Смолкина, кричавшего у Дома Хабад после того, как его не впустили внутрь. Мужчина был арестован по подозрению в использовании оскорбительных слов в отношении школьной собственности (у еврейского общинного центра есть классные комнаты), а также за преступление на почве ненависти. Согласно информации издания Berkeleyside, по состоянию на вторник Смолкин не находится под стражей, и обвинения предъявлены не были.

Анатолий Смолкин окончил Калифорнийский университет в Беркли, поступил на юридический факультет Северо-Западного университета в Чикаго, получил лицензию адвоката в 2010 году, согласно веб-сайту Калифорнийской государственной коллегии адвокатов, но в 2017 году был лишен права адвоката из-за судимости.