В Калифорнии все учителя должны сделать прививку от COVID-19 или еженедельно проходить тестирование.

В среду губернатор Гэвин Ньюсом заявил, что Калифорния станет первым штатом в Америке, который потребует, чтобы все учителя и школьный персонал проходили вакцинацию или еженедельное тестирование на COVID-19. Требования вакцинации для преподавателей K-12 появилось по мере начала нового учебного года во многих школах на фоне растущих опасений по поводу очень заразного дельта-варианта, который затронул детей больше, чем предыдущие штаммы вируса.

Для школ раннее было издано распоряжение губернатора о ношении масок в помещении, которое распространяется на учителей и учеников.

Ка мы уже сообщали ранее, также на днях было введено требование для всех медицинских работников, чтобы они были полностью вакцинированы для приема на работу и чтобы все служащие штат прошли вакцинацию или делали еженедельное тестирование. Кроме того, сообщается, что штат Калифорния будет массово продвигать вакцинацию среди пользователей Medi-Cal.