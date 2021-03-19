Американка собирает деньги на “замерзающих собак” в России

Американка Эми Штоф (Amy Shroff) организовала сбор средств на общественной платформе GoFundMe для помощи бездомным собакам из Сибири, которым, как она пишет “деваться некуда”, их ждет “выстрел, отравление или сжигание заживо!”

Эми отмечает, что “Люди в этих районах бедные, и хотя некоторые хорошие граждане стараются о них заботиться – рождаются щенки, в холодную погоду целые семьи замерзают и голодают там, где лежат.”

Девушка говорит, что ее мечта – “заказать чартерный рейс, чтобы привезти еще много собак в такие красивые дома, как вы видите здесь!!! “Таким образом, средства пойдут на кастрацию и доставку животных в ” хорошие дома”.

Эми благодарит всех, кто помогает ей помогать тем, кто не может попросить об этом.