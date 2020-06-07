На GoFundMe появилась петиция, с просьбой помочь Руслан Гончару, молодому иммигранту с Украины, на которого во время работы упали несколько тяжелых мраморных плит (около 10 тонн); несчастье случилось в его день рождения. В больницу Руслан был доставлен со множеством переломов, по дороге дважды останавливалось сердце. Об этом стало известно из полицейского сообщения, попавшего в редакцию “Славянского Сакраменто”.

Фото: GoFundMe/Russ Honchar

Медперсонал госпиталя CHI Bergan Mercy Hospital Lincoln Nebraska, боролись за жизнь Руслана с 9:00 вечера до 4:00 утра. После операции реабилитация проходит очень медленно, ноги не двигаются, и стопы не поднимаются, произошло повреждение нервов, из-за чего Услан испытывает постоянную боль, также неизвестно, сможет ли он ходить.

Руслан родился в марте 1997 г. в Украине г. Черкассы.

В Америке у него нет родственников и близких людей, только знакомые, единственный близкий человек – это его мама, которая находится на Украине и помочь в данной ситуации не может, даже приехать к нему нет возможности.

Для получения дополнительной информации рекомендуется связываться с пастором местной церкви Slavic Christian Church в городе Линкольн (штат Небраска), Александром Горбунем 402-770-1025.