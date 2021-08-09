Молодая мать умерла от Covid-19; ее малыш выжил благодаря кесареву сечению

Как соо6щила жительница Тампы (Флорида) в начале августа от Covid-19 умерла молодая женщина Валентина Абарас (Зозуля). На GoFundMe открыт сбор средств для помощи овдовевшему Анатолию и 2 маленьким сыновьям – двухлетнему Майклу и трехнедельному Алексу.

Фото: GoFundMe

Как говорится в сообщении на GoFundMe, “кто бы мог представить этот день – всего месяц назад жизнь была совершенно нормальной. Толик и Тина с нетерпением ждали и готовились приветствовать своего маленького ребенка в своей семье. Однако в середине июля Тина сильно заболела COVID. По рекомендации врачей Тине было выполнено экстренное кесарево сечение. К счастью, ее милый мальчик Алекс выжил.”

Сбор средств объявлен, чтобы семья “имела возможность оплатить похороны, медицинские счета и прожиточный минимум в это трудное время”, также они просят поддержать их молитвами.