Sacramento Kings подписала двухлетний контракт контракт с украинским баскетболистом Алексом Ленем

По словам писателя для NBA и ведущего подкастов для HoopsHype Майкла Скотто, баскетбольная команда Sacramento Kings возвращают бывшего фаворита фанатов Алекса Леня, заключив с ним двухлетний контракт на сумму 7,65 миллиона долларов.

Алекс Лень играет в NBA с 2013 года и ранее уже сотрудничал с Sacramento Kings в 2020, он вместе с другим игроком были проданы Sacramento Kings в обмен на Дьюэйна Дедмона. 29 ноября 2020 года Лень подписал однолетний контракт с Toronto Raptors, 19 января 2021 года был отчислен из команды. Уже 23 января он подписал контракт с Washington Wizards до конца сезона. И теперь он снова возвращается в Сакраменто.