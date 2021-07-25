85-летний Петр Волошин работает волонтером в распределительном центре Yolo Food Bank в Уэст Сакраменто. Все, кто с ним работают, очень хорошо отзываются о его работе, отмечают его энергию и стремление помогать другим.

Несмотря на то, что Петр не знает английского, он уже более восьми лет успешно помогает в Yolo Food Bank, с помощью жестов (например, просто указывая на необходимую коробку) он общаешься с другими волонтерами. А те, кто говорит на русском и английском языках, периодически переводят для Петра.

По словам Билла Биртшала (Bill Birtcial) другого волонтера в распределительном центре Yolo Food Bank, Петр Волошин в молодости был геологом, поэтому у него научный склад ума.

На вопрос, почему он с таким энтузиазмом занимается волонтерством, Петр ответил следующее: “Для меня самое главное, чтобы все люди были счастливы”.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о русскоязычной церкви, ежемесячно помогающей жителям калифорнийской столицы, массово раздавая еду и продукты питания.