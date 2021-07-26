Ученикам округа Йоло раздают рюкзаки и другие школьные принадлежности

Детский альянс округа Йоло проведет мероприятие в Уэст-Сакраменто по раздаче школьных рюкзаков.

В субботу, 31 июля 2021 года, с 9:00 до 12:00 Детский альянс округа Йоло (The Yolo County Children’s Alliance, YCCA) организует шестой ежегодный День раздачи рюкзаков и школьных принадлежностей. На мероприятии сотрудники и волонтеры YCCA будут раздавать родителям и ученикам (начиная от детских садов заканчивая учениками 12 класса старшей школы) Западного Сакраменто новые рюкзаки, наполненные школьными принадлежностями, пакетами для снеков и др.

Также будет открыта бесплатная клиника вакцинации COVID-19 для желающих студентов и их семей, принимающих участие в мероприятии.

Место проведения мероприятия: Центр семейных ресурсов Детского альянса округа Йоло, 1200 Anna Street, West Sacramento.

Более подробная информация о Детском союзе округа Йоло доступна на сайте www.YoloKids.org.