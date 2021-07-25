EDD начнет автоматически выплачивать пособия по безработице

В четверг Департамент по развитию занятости (Employment Development Department, EDD) объявил, что он начнет автоматически выплачивать пособия заявителям, соответсвующие определенным требованиям.

EDD также признал, что может отправить пособие по безработице людям, которые могут быть признаны не имеющими право на пособие, что может привести к переплате и в этом случае будет сложно вернуть деньги.

Объявление было сделано в связи с тем, что сотни тысяч безработных калифорнийцев более трех недель ждут, пока их заявления на пособия будут рассмотрены, в связи с чем возникает множество претензий. Согласно федеральным данным, за прошлую неделю более 58 000 калифорнийцев подали новые заявки на пособие по безработице, что на 1300 больше, чем неделей ранее.

Тем не менее, как сообщают различные СМИ, остаются незакрытыми тысячи вакансий, в результате чего уровень безработицы в Калифорнии остается на уровне 7,7%.