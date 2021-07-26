РФ не оставит без внимания попытки разгрома организации соотечественников в США

23 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Викторович провел вебинар «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы».

Тем, кто следит за политической обстановкой в России известно, что в стране проходит кампания по парламентским выборам. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в онлайн-формате выступил перед депутатами-однопартийцами из «Единой России». Во время вебинара, помимо перечисления успехов России на международной арене, угроз со стороны западных партнеров и пр., Лавров подчеркнул важность принципа невмешательства во внутренние дела других государств, которого, по его словам, стремится придерживаться Российская Федерация.

Не обошел своим вниманием Лавров и соотечественников, проживающих за рубежом. Выделим некоторые его высказывания по этому вопросу.

О консолидации соотечественников за рубежом “И безусловно, во всех наших дискуссиях мы всегда продвигаем необходимость уважения культурно-цивилизационного многообразия современного мира. И в этой работе отводим особую роль консолидации наших соотечественников за рубежом, которые проживают за рубежом; работе по защите их прав на взаимодействие с исторической родиной, на сохранения языка, культуры. И это, кстати, дорога с двусторонним движением: чем увереннее наши соотечественники чувствуют себя в странах, где они проживают, тем больший вклад нашей диаспоры в развитие и укрепление связей соответствующих стран с российским государством.”

О Всемирном Конгрессе соотечественников

Лавров напомнил, что существует правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом, которую он возглавляет, и в которую входят представители Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ. Есть также программа поддержки соотечественников за рубежом, которая утверждается правительством по поручению президента (РФ, прим. Slavic Sacramento) на каждые 3 года. И каждые 3 года проводится Всемирный Конгресс соотечественников, в этом году он состоится в начале октября (VII конгресс пройдет в Москве, прим. Slavic Sacramento). А между конгрессами проводится Всемирная конференция.

О помощи соотечественникам

Как рассказал Сергей Лавров, на “Всемирный конгресс приезжают представители нашей диаспоры со всего мира. В большинстве стран, где есть более-менее значимая группа наших соотечественников действуют координационные советы. Есть Всемирный координационный совет, т.е. такая разветвленная сеть обратной связи. Мы создали Фонд поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, который обеспечивает защиту представителей нашей диаспоры, попавших в какие-то сложные ситуации – будь то преследования, административные или уголовные. Фонд обладает ресурсами, которые мы с помощью наших коллег, в том числе из Государственной Думы, повышаем с каждым бюджетным циклом, увеличиваем их объем; нанимаются адвокаты, принимаются другие меры по содействию людям, попавшим в сложные ситуации. В сложные ситуации попадают не только те, кто выбрал себе проживание на постоянной основе за рубежом, но и те, кто посещают иностранные государства как туристы или приезжают на учебу, т.е. на временной основе.”

Здесь российский министр вспомнил о Марии Бутиной, которая приехала в США на учебу продвигать проекту российско-американского сотрудничества, а ее обвинили в том, что она иностранный агент и ее еле-еле удались вызволить. По словам Лаврова, десятки наших граждан находятся в американских тюрьмах, большинство из них были похищены, например Бут, Ярошенко, Селезнев и др.

О российском координационном совете в США

Как заявил Лавров, “американцы все последние годы пытались сделать все, чтобы наши соотечественники чувствовали там себя настороженно, и пытались отвадить их, чтобы они объединялись в какие-то ассоциации. Вот руководство координационного совета российских соотечественников в Соединенных Шатах, там есть открытая зарегистрированная структура. Цель объявлена – взаимодействие с исторической родиной, язык, культура. Короче, просто попытались разгромить руководство координационного совета российских соотечественников в Соединенных Штатах. Мы ведем серьезный разговор. Но вы сами знаете, насколько туго в Вашингтоне воспринимают необходимость равноправного рассмотрения тех или иных озабоченностей. Мы будем искать возможности донести до них эту мысль предельно ясно и, если потребуется, жестко.”

Кто такой соотечественник, по мнению Лаврова С.В.

Лавров также обратил внимание на непростую задачу введения понятия “соотечественник” в закон (вопрос поднимался еще в начале 2000-х гг), потому что “если он соотечественник, то ему нужно дать какое-то удостоверение или не давать. Если дашь удостоверение, то он/она будут испытывать ожидания, которые потом будут оформляться в материальные… нагрузка на бюджет.”

“Я считаю, что это мелочность. Я бы подошел шире – если человек, его предки родились в любой части СССР или Российской Империи, то этот человек должен обладать правом получить российское гражданство”.

Лавров резюмировал свою речь по ситуации с соотечественниками, что “есть над чем работать с точки зрения защиты ( т.е. правовой защиты) соотечественников, которые подвергаются дискриминации, но и с точки зрения системного подхода к расширению русского мира.”