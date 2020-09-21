Иммигрант из Уэст-Сакраменто был обвинен в покушении на убийство

Согласно информации прокурора округа Йоло, 18 сентября Денис Бугреев из Уэст-Сакраменто (West Sacramento) был обвинен в покушении на убийство и усовершенствовании оружия с использованием ножа и нанесении тяжких телесных повреждений после ареста 15 сентября 2020 года.

Менее чем за месяц до этого, 18 августа, Бугреев был на испытательном сроке после того, как в округе Йоло его осудили за нападение с применением силы с причинением тяжких телесных повреждений. С момента условного срока до ареста за покушение на убийство Бугреев был арестован пять раз за совершение других преступлений, в том числе за пьянку в общественном месте и за нарушение постановлений суда.

После ареста 15 сентября за покушение на убийство Бугреев остался под стражей. Суд состоялся 17 сентября 2020 года в отделении 1 Верховного суда округа Йоло (Department 1 of the Yolo County Superior) по множеству жалоб, Бугреев не признал себя виновным. Следующее судебное заседание назначено на 1 октября 2020 года в 14-м отделении Верховного суда.