Июнь 2021 года побил температурный рекорд в США

Минувший месяц вошел в историю как самый жаркий июнь, когда-либо зарегистрированный в США. Такие данные представило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA).

Июньские температуры были самыми высокими, которые ученые видели за 127 лет отслеживания температур в США и во всей Северной Америке. Июньский зной текущего года побил предыдущий рекорд, установленный в 2016 году.

В Аризоне, Калифорнии, Айдахо, Массачусетсе, Неваде, Нью-Гэмпшире, Род-Айленде и Юте были зафиксированы самые жаркие дни, передает Голос Америки.

Жара, в частности, привела к гибели десятков людей на тихоокеанском северо-западе. В некоторых городах, где жара особенно непривычна, включая Сиэтл, пришлось открыть центры охлаждения, поскольку у большинства жителей дома нет кондиционеров.