63 человека погибли в результате жары в штате Орегон

По меньшей мере 63 человека погибли в результате рекордной жары в штате Орегон. Он этом сообщает местный телеканал KGW8 со ссылкой на власти штата, передает Голос Америки.

Большая часть погибших приходится на округ Малтнома, в котором от высоких температур умерли 45 человек. В крупнейшем городе штата, Портленде, три дня подряд регистрируется рекордная жара – около 46,6 градусов по Цельсию. Возраст погибших – от 44 до 97 лет, у многих из них были сопутствующие проблемы со здоровьем. Официальная причина смерти – гипертермия. Большинство погибших умерли в своих домах, которые не были оснащены кондиционерами или вентиляторами

Во период жары власти округа открыли несколько десятков оборудованных кондиционерами центров, в которых поддерживается комфортная температура.