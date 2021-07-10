На западе США наступает экстремально жаркая погода

Метеорологи предупредили жителей западного побережья США о наступлении экстремально жаркой погоды 10-11 июля. Ожидается, что столбики термометров во многих западных штатах поднимутся до отметки выше 40 градусов по Цельсию, а в калифорнийской «Долине смерти» температура может превышать 54 градуса.

Жара, совпавшая с сильной засухой, только в штате Орегон стала причиной гибели, по меньшей мере, 116 человек, передает Голос Америки.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, прошедший июнь стал самым жарким для западных штатов за последние 127 лет наблюдений.