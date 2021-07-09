60% американцев считает, что у них хорошая и процветающая жизнь

Большинство американцев считают свою жизнь хорошей и процветающей. Во время опроса Gallup, проведенного с 14 по 20 июня 2021 среди жителей всех штатов США, 59,2% заявили, что довольны своей жизнью.

Это максимальный результат за последние 13 лет. В разгар пандемии COVID-19 в конце апреля 2020 года только 46,4% человек были удовлетворены качеством своей жизни, передает Голос Америки в Фейсбуке.

Индекс качества жизни Gallup (Life Evaluation Index) определяет уровень удовлетворения жизнью в трех категориях: «процветание», «борьба» и «страдание». «Процветающими» считаются те, кто оценивает качество своей жизни на 7 баллов из 10.