Результаты опроса: Трамп – один из худших президентов в истории США

Телеканал C-SPAN опубликовал результаты опроса, цель которого – определить, кого экспертное сообщество считает лучшим президентом в истории США. В опросе, который проводится с 2000 года, приняли участие 142 специалиста по истории.

Кандидаты на звание лучшего президента оценивались по десяти критериям. В их числе:

способность убеждать,

управление страной в период кризисов,

управление экономикой,

моральный авторитет,

международные отношения,

управленческие навыки,

отношения с Конгрессом,

определение повестки,

стремление к всеобщей справедливости,

деятельность в контексте времени.

В каждой категории исследователи могли начислить президентам до 100 баллов. Таким образом, максимально возможная оценка для экс-главы США могла составить 1000 баллов, однако ни один из президентов не был удостоен такой оценки.

Первое место в списке занял Авраам Линкольн, который ни разу не опускался ниже первой строчки рейтинга за всю его историю. Линкольн – первый президент-республиканец и один из наиболее уважаемых американских лидеров, сыгравший ключевую роль в завершении Гражданской войны и отмене рабства в США. В рейтинге Линкольн занял первые позиции по семи из десяти критериев, в том числе по таким пунктам, как «управление в период кризиса», «стремление к всеобщей справедливости» и «моральный авторитет».

На втором месте – первый президент страны Джордж Вашингтон, заработавший 851 балл. Первое место Вашингтону удалось занять лишь в категории «отношения с Конгрессом».

На третьей позиции рейтинга – Франклин Делано Рузвельт. 32-й президент США находился у власти в тяжелые периоды американской истории: в годы Великой депрессии 1930-х и Второй мировой войны. Историки высоко оценили деятельность Рузвельта, поместив его на первые строчки в категориях «способность убеждать» и «международные отношения».

Следующую строчку рейтинга занял его дальний родственник: 26-й президент США и лауреат Нобелевской премии мира Теодор Рузвельт набрал 785 баллов.

Замыкает пятерку лучших президентов герой Второй мировой войны Дуайт Эйзенхауэр. На период его президентства пришелся конец Корейской войны, две встречами с советскими лидерами и продвижение т.н. «доктрины Эйзенхауэра» на международной арене.

В десятку лучших президентов также вошли Гарри Труман, один из отцов-основателей США Томас Джефферсон, Джон Кеннеди и Рональд Рейган. Замыкает десятку Барак Обама, занявший третье место в категории «стремление к всеобщей справедливости».

Список десяти лучших президентов разделился по партийной линии: в него вошли четверо республиканцев и четверо демократов (двое президентов – Вашингтон и Джефферсон – занимали пост до появления этих партий).

Президент Вудро Вильсон, принимавший активное участие в миротворческих усилиях по завершению Первой мировой войны и создании Лиги наций, занял 13 строчку.

Билл Клинтон оказался на 19 позиции (историки особо отметили его навыки убеждения и экономическую политику).

Следом за Клинтоном идет президент Улисс Грант. Грант прославился, как генерал, одержавший победу в Гражданской войне, но качество его управления государством долгое время оценивали невысоко.

Сразу за Грантом, на 21 строчке рейтинга оказался Джордж Буш-старший (585 баллов). При этом деятельность его сына была оценена историками не так позитивно: Джордж Буш-младший занял 29 позицию (наименьшее число баллов Буш-младший получил в категории «международные отношения»).

Дональд Трамп занял 41 место в рейтинге, заработав 312 баллов. Наибольшее число баллов 45-й президент США смог заработать в категориях «способность убеждать» и «управление экономикой». При этом эксперты оказались не в восторге от морального авторитета Трампа, его навыков управленца, а также его деятельностью в период кризисов.

Тройку худших президентов США замыкают Франклин Пирс, Эндрю Джонсон и Джеймс Бьюкенен, которые занимают последние строчки списка во всех четырех опросах C-SPAN.

По мнению ряда историков, считающих Бьюкенена худшим президентом в истории страны, его бездействие на посту главы Белого дома способствовало началу раскола между северными и южными штатами, что привело к Гражданской войне в США.

Русская служба «Голоса Америки»