Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь

Решение Минюста касается только осужденных за федеральные преступления, пишет Дарья Диегуц из Голоса Америки.

В обнародованном в четверг меморандуме о приостановке смертных приговоров на федеральном уровне Генеральный прокурор США Меррик Гарланд отметил обеспокоенность возросшим числом случаев, когда осужденных оправдывали уже после исполнения высшей меры наказания, также данными, указывающими на дискриминационные решения в отношении представителей меньшинств.

«Эти веские доводы заслуживают тщательного изучения и оценки. В то же время, Министерство юстиции должно неукоснительно обеспечивать выполнение обязательства о справедливом и гуманном отношении в ходе исполнения существующих федеральных законов, регулирующих смертные приговоры», – говорится в меморандуме.

По распоряжению Гарленда, Минюст пересмотрит целый ряд действующих регламентов. В частности, речь идет об использовании инъекций на основе пентобарбитала, который, по мнению многих специалистов, может вызывать мучительную смерть.

По словам директора Центра информации о смертных приговорах Роберта Данэма (Robert Dunham), есть вопросы и к законности использования этого средства: «Вопрос заключается в том, насколько легально брать препарат, который используется в медицинских целях, а затем использовать его в иных целях. В США учетные препараты можно использовать лишь по действующему медицинскому предназначению. Убивать человека против воли – не медицинское предназначение. Потому и возникают вопросы о законности подобного применения. Еще один фактор – проявляется ли при этом методе жестокость? Было произведено более двухсот вскрытий после исполнения смертных приговоров. Они показали, что после инъекции человек испытывает отек легких, то есть в них собирается жидкость. И это сравнили со смертью в результате удушения или пыток водой», – отметил Данэм в интервью «Голосу Америки».

Сметные казни в США за федеральные преступления были возобновлены администрацией Дональда Трампа в июле прошлого года после 17-летнего перерыва. Высшую меру за минувший год применили в отношении 16 человек. Нынешнее распоряжение минюста противники смертных приговоров, среди которых, в частности, конгрессвумен-демократ Айанна Прессли, восприняли с оптимизмом.

Однако в своем твите Прессли напомнила, что впереди еще много работы: «В Белом доме Джо Байден дал мне слово, что ни один человек не будет казнен, пока он находится у власти. Я благодарна за его твердую позицию. Минюст принял крайне важное решение. Наша работа по отмене смертной казни раз и навсегда не терпит отлагательств. Мы можем сделать мир более справедливым».

На данный момент, смертную казнь за федеральные преступления в США ожидают около 50 человек. Среди них, в частности, осужденный за теракт на Бостонском марафоне Джохар Царнаев. При этом, в США к высшей мере приговаривают и на уровне штатов, и нынешнее решение Верховного суда на таких делах не скажется.

«Если посмотреть на систему смертной казни в США, то федеральный уровень – лишь малая ее часть. Большинство приговоров приводится в исполнении на уровне штатов. Но стоит отметить, что число штатов, использующих высшую меру, продолжает уменьшаться в последние 10-15 лет. Также, как и число смертных приговоров. Но, по-прежнему, есть около 2 тысяч человек, которые приговорены к высшей мере наказания в разных штатах», – рассказал в интервью «Голосу Америки» профессор Корнеллского университета Джон Блюм (John Blume).

О новых трендах, говорят эксперты, свидетельствует и смена политической повестки. Джо Байден стал первым президентом, сделавшим отмену смертной казни обещанием своей избирательной кампании. Отказаться от подобной практики США ранее призывали международные организации, включая ООН.