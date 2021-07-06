Опрос: лишь 8 процентов американцев считают COVID-19 главной проблемой США

При этом растет число людей, видящих основную проблему в работе федеральных властей, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Только 8 процентов американцев считают пандемию COVID-19 главной проблемой страны, свидетельствуют результаты нового опроса Gallup.

Это почти в два раза меньше 15 процентов, заявлявших об этом в мае.

При этом увеличилась доля людей, назвавших главной проблемой США «правительство». Такой ответ дали 22 процента опрошенных в июне, что на 6 процентных пунктов больше, чем месяцем ранее.

Категория «правительство» включает в себя самые разные недовольства в связи с работой президента, Конгресса и дисфункцией правительства.

В числе других важных проблем упоминались межрасовые отношения (11 процентов), иммиграция (9 процентов) и экономика (9 процентов), но доля этих ответов существенно не увеличилась.

Gallup отметил, что рейтинг президента Байдена остается относительно стабильным и составил в июне 56 процентов.

При этом рейтинг Конгресса вновь снизился, составив 26 процентов. Это самый низкий показатель с января.