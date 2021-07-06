99.2% умерших от коронавируса в США не были вакцинированы

Об этом заявил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи во время интервью в программе Meet the Press на телеканале NBC.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), более 157 миллионов американцев (58,7% от взрослого населения страны) полностью вакцинированы.

Фаучи отметил, что США «обладают достаточным количеством вакцин для всего населения страны. По всему миру люди готовы пойти на все для того, чтобы вакцинироваться». Он призвал антипрививочников забыть об идеологических различиях и «осознать, что общим врагом для всех является вирус», передает Голос Америки.