Минюст США разрешил главному информатору ФБР по делу об «урановой сделке» выступить на слушаниях в юридическом комитете Сената, передает Голос Америки.

«Уотергейтом» нашего времени назвал президент Дональд Трамп «урановую сделку» 2010 года с Россией, в которой решили разобраться сначала комитеты по разведке и надзору в Палате представителей, а теперь и юридический комитет Сената. По словам Трампа, на кону в этой сделке стояли слишком большие деньги.

Тем временем министерство юстиции разрешило главному информатору ФБР по делу об урановой сделке, который проходит по программе защиты свидетелей, выступить на слушаниях в юридическом комитете Сената. В письме адвокату информатора, имя которого не называется, заместитель директора ФБР Билл Пристап сообщает, что он может предоставить трем комитетам Конгресса любые документы или информацию, которыми он располагает, относительно «Росатома», экс-менеджера компании Вадима Микерина, осужденного в 2015 году в США, а также канадской компании Uranium One, при покупке которой «Росатом» получил контроль над 20% уранодобывающей отрасли США.

Кроме того, информатор ФБР, действовавший под прикрытием, сможет рассказать о причастности к сделке фонда Клинтонов, который, как утверждают авторы ряда журналистских расследований, получал пожертвования от официальных лиц из России, которым могло быть выгодно подписание договора.

Слушания, очевидно, будут закрытыми, несмотря на то, что с информатора сняли подписку о неразглашении конфиденциальных данных. Адвокат Виктория Тонсинг заявила, что в целях безопасности необходимо избежать утечки его имени в прессу. Президент США, неожиданно остановившись перед журналистам пула накануне, коснулся также темы так называемого «досье Трампа», к финансированию которого, по данным Washington Post, причастен предвыборный штаб Хиллари Клинтон.

«Полагаю, то, что они сделали с этим фальшивым досье, очень грустно. Оно было сфабриковано, и, насколько я понимаю, они заплатили огромную сумму за него. Хиллари Клинтон всегда отрицала это. Демократы всегда отрицали это, и теперь, только потому, что это может стать предметом судебного разбирательства, они признались, что сделали это. Они признались и им стыдно, но я считаю, что это – позор. Крайне печальное свидетельство по поводу политики в этой стране», – заявил Трамп.

В то же время источники телеканала CNN и газеты New York Times, знакомые с ситуацией, утверждают, что Клинтон была не в курсе подготовки досье о якобы существующем у Кремля компромате на Трампа и связях его избирательной кампании с Москвой.

Напротив, по словам источника, Хиллари Клинтон выразила разочарование тем, что скандальное досье, написанное бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом, не было предано огласке до выборов.