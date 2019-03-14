Губернатор Калифорнии объявил мораторий на смертную казнь

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, объявляющий мораторий на смертную казнь. Представители правоохранительных органов некоторых округов штата выразили беспокойство.

«Намеренное убийство человека является неправильным, и пока я нахожусь на посту губернатора, казней не будет, – заявил Ньюсом. – Наша система смертной казни является провальной. Она дискриминирует психически больных, людей с темным цветом кожи и тех, кто не может себе позволить дорогостоящую юридическую защиту. Она не обеспечивает безопасности общества и не служит эффективным сдерживающим фактором. На нее расходуются миллиарды долларов налогоплательщиков. Но самое главное, смертная казнь является абсолютной. В случае человеческой ошибки ее невозможно исправить».

Пресс-служба губернатора приводит данные, согласно которым как минимум 18 из 25 человек, казненных в США в 2018 году, имели признаки умственного расстройства или повреждения мозга, низкий интеллект на уровне инвалидности либо перенесенную в детстве психологическую травму. С 1973 года 164 приговоренных к смертной казни в Америке (в том числе 5 в Калифорнии) оказались невинно осужденными и были выпущены на свободу.

В данный момент в Калифорнии ожидают исполнения высшей меры наказания 737 заключенных, из которых 25 человек уже исчерпали все предусмотренные законом апелляции. Казни в штате не проводились с 2006 года.

Между тем, некоторые правоохранительные органы штата выражают несогласие с позицией офиса губернатора.

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