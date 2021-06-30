США запретили продажу авиабилетов в Беларусь

Согласно опубликованной информации, Минтранс США издал указ, запрещающий продажу авиабилетов в Республику Беларусь. Распоряжение последовало после принудительной посадки рейса Ryanair и последующего ареста журналиста Романа Протасевича. В тексте официального решения оговаривается, что исключения будут составлять исключительно гуманитарные рейсы и поездки, отвечающие национальным интересам США.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылой на Reuters.

Данный запрет также действует в отношении “так называемых интерлайн-соглашений, когда одна авиакомпания продает билеты по маршруту, включающему рейсы, которые выполняются другими авиакомпаниями”, пишет Голос Америки.

«Запрет дает правительству США возможность делать исключения в конкретных случаях для поездок, признанных отвечающими национальным интересам США, в том числе по гуманитарным основаниям или соображениям национальной безопасности», – говорится в заявлении, цитируемым американским информагентством.

Впрочем, как считают эксперты, запрет на продажу авиабилетов из США в РБ является символичным, так как американские компании продают сравнительно мало таких билетов.

Ранее сообщалось об изданном Госдепом предупреждении, согласно которому посещение Республики Беларусь для граждан США является нежелательным и опасным. На прошлой неделе Минфин США ввел новые санкции против Беларуси в ответ на попрание прав человека.