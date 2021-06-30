Раненный во время незаконного пересечения границы россиянин будет депортирован

Суд в Аризоне постановил депортировать 37-летнего Евгения Глущенко, бежавшего из России из-за преследований по вере. Это уже вторая неудачная попытка россиянина нелегальным образом попасть в США.

Согласно сообщению Пограничной службы, сотрудник, имя которого не называется, в ноябре 2019 г. попытался арестовать нарушителя к востоку от пограничного города Люквилла. Последовала борьба, в ходе которой пограничник выстрелил в мужчину.

По сведениям издания San Diego Tribune, сотрудник Пограничной службы не получил серьезных травм. Посольство РФ в США подтвердило данную информацию и сообщило, что находится в контакте с полицией штата.

Как сообщает Голос Америки со ссылкой на AP, Евгений Глущенко пробыл под стражей полгода и, сотрудничая с федеральными органами, подписал признание своей вины. Россиянин признал, что пытался незаконно перейти границу между Мексикой и штатом Аризона. В деле Глущенко отмечается, что он “практически наверняка будет депортирован”.

Адвокат Глущенко сообщил, что его клиент является членом запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». В 2017 году эта церковь была объявлена в РФ экстремистской.

Как передает ТАСС, ранее американский суд вынес решение о депортации Глущенко в Россию.