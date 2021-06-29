Американцев призвали отказаться от поездок в Беларусь

Госдепартамент заявил, что они могут стать жертвами преследований или жестокого обращения белорусских властей, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Правительство США призвало американских граждан воздержаться от поездок в Беларусь из-за масштабных репрессий, организованных властями страны.

«Белорусские власти задержали десятки тысяч человек, включая американских граждан, за предполагаемую связь с оппозиционными партиями и предполагаемое участие в политических демонстрациях», – говорится в обновленных рекомендациях ведомства.

«Американские граждане, находившиеся поблизости от демонстраций, подвергались арестам, – отмечается далее в рекомендациях. – Некоторые стали жертвами преследования и/или жестокого обращения белорусских властей». Согласно Госдепартаменту, белорусские власти также преследуют лиц, связанных с независимыми и иностранными СМИ.