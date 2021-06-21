Минфин США ввел новые санкции против Беларуси в ответ на попрание прав человека

В санкционный список попали 16 физических и 5 юридических лиц, в том числе КГБ Беларуси, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении 16 физических и 5 юридических лиц из Беларуси в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима Александра Лукашенко, включая инцидент с самолетом Ryanair и арест журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софьи Сапеги.

Как отмечается в заявлении ведомства, эти лица «нанесли вред народу Беларуси своей деятельностью, связанной со сфальсифицированными президентскими выборами в Беларуси, состоявшимися 9 августа 2020 года, и последующими жестокими репрессиями против протестующих, журналистов, членов оппозиции и гражданского общества». В Минфине подчеркивают, что эти действия, предпринятые в координации с международными партнерами и другими ведомствами, призваны «призвать режим Лукашенко к ответственности за продолжающиеся и недавние нарушения международных норм», включая принудительное перенаправление рейса Ryanair и последующий арест Протасевича и Сапеги.

«Наряду с действиями, предпринятыми сегодня Канадой, Европейским союзом (ЕС) и Соединенным Королевством (Великобританией), эти решения демонстрируют непоколебимую трансатлантическую приверженность поддержке белорусского народа и его демократических устремлений», – говорится в документе.

«Соединенные Штаты и их партнеры не потерпят продолжающихся атак на демократию и непрекращающегося подавления независимых голосов в Беларуси, – заявила директор Управления по контролю за иностранными активами Андреа Гаки. – Сегодняшние действия, предпринятые по обе стороны Атлантики, привлекают к ответственности тех, кто продолжает подавлять демократические устремления белорусского народа путем нарушения прав человека, притеснения свободной прессы и ущемления других основных свобод. Недавняя принудительная переадресация рейса 4978 авиакомпании Ryanair белорусским правительством является одним из многих примеров того, что режим Лукашенко продолжает игнорировать права человека и основные свободы белорусского народа в надежде подавить продемократическое движение в Беларуси».

В санкционный список попали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков, начальник УВД Брестского облисполкома Александр Астрейко, генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, глава КГБ Иван Тертель, командир спецподразделения КГБ «Альфа» Сергей Зубков, начальник ГУВД Минска Михаил Гриб, члены ЦИК Ольга Дорошенко, Андрей Гуржий, Светлана Кацубо, Александр Лосякин, Игорь Плышевский, Марина Рахманова, Ирина Целиковец и замминистра юстиции Сергей Калиновский.

Также введены санкции в отношении пяти юридических лиц: внутренних войск МВД, КГБ, центра изоляции правонарушителей в переулке Окрестина, УВД Брестского облисполкома и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК).