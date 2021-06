Губернатор Гэвин Ньюсом и законодатели работают над новым бюджетом Калифорнии, который предполагает, что около двух третей калифорнийцев получат различные выплаты, a также ряд налоговых бенефитов.

Приглашенные на конференцию Ethnic Media Services эксперты – Доннеша Смит, Руководитель Центра расширения финансовых возможностей Департамента по делам потребителей и бизнеса округа Лос-Анджелес (Downnesha Smith, Chief of the Center for Financial Empowerment at the LA county Department of Consumer and Business Affairs Chief of the Center for Financial Empowerment at the LA county Department of Consumer and Business Affairs) и Одри Касиллас, координатор общественных услуг по экономическому развитию в Молодежном и общественном центре Кореатауна (Audrey Casillas Community Economic Development Services Coordinator at Koreatown Youth & Community Center) – обсудили предложенный пакет стимулирующих выплат Golden State Stimulus: на кого рассчитаны выплаты, когда и кто может за ними обратиться, а также выплаты других пособий и бенефисов, связанных с налогами.

Программа Golden State Stimulus – это калифорнийская программа финансовой помощи, рассчитанная на семьи с низким доходом, пострадавших от пандемии COVID-19; согласно этой программе, почти четыре миллиона калифорнийцев получат выплаты размером $600. Налогоплательщики, подавшие декларации с индивидуальным идентификационным номер налогоплательщика (ITIN), могут получить прямую денежную помощь в размере $1200.

Одри Касиллас рассказала, кто может рассчитывать на получение этой помощи: жители Калифорнии, которые заявили CalEITC в своей налоговой декларации (не федеральнной) за 2020 год или подали свою налоговую декларацию за 2020 год с индивидуальным налоговым идентификационным номером (ITIN) и получили $75 000 или меньше. Иными словами, правомочность на выплаты определяется на основании поданной налоговой декларации за 2020 год. Очень важный аспект обсуждаемой темы затронула Одри – иммиграционный. Она пояснила, что стимулирующие выплаты не считаются public charges и поэтому не влияют на статус иммигрантов.

В этом году также увеличена сумма выплаты пособия на ребенка – до $3600, ее также могут получить иммигранты без документов путем подачи декларации. Но у ребенка обязательно должен быть SSN. Родители начнут получать эти выплаты уже в июле.

По словам Одри, калифорнийцы, получающие пособие по безработице, которое не считается доходом, не соответствуют критериям на получение Golden State Stimulus.

По словам Доннеши Смит, для получения стимулирующей выплаты нужно заполнить налоговую декларацию за 2020 год не позднее 15 октября 2021 года. Получить помощь по подготовке налоговой декларации можно на www.freetaxprepla.com. Эта помощь абсолютно бесплатна для калифорнийцев с низким доходом, все сотрудники сертифицированы IRS и, по словам Доннеши, корректность и точность заполненных деклараций через Free Tax Prep LA составляет около 93%. На сайте IRS можно найти информацию, которая подтверждает, авторизована ли организация для работы с налогами. Это важно знать, т.к. мошенники могут звонить, якобы представляя компанию по подготовке налогов.

Программа Golden State Stimulus также доступна для получателей Calworks, CAPI или General Relief, они также могут рассчитывать на $600.

Иммигранты без документов (без SSN) также могут получить стимулирующую выплату от штата, требование остается неизменным – сдать налоговую декларацию на основании индивидуального налогового идентификационного номера, который можно получить в офисе IRS, заполнив форму W/7.

Департамент налогообложения Калифорнии будет производить платежи ежемесячно после обработки налоговой декларации. Платежи будут производиться отдельно от возмещения индивидуального государственного налога посредством прямого депозита или чека. Подробнее с информацией о сроках выплат можно ознакомиться здесь.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com