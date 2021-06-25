В США отмечается День равенства ЛГБТК

26 июня в США по традиции отмечается День равенства ЛГБТК. Для одних этот день – повод вспомнить о достижениях, которых представителям американского гей-сообщества удалось добиться в борьбе за равные права за последние годы. Для других же — лишний способ напомнить, что ЛГБТК до сих подвергаются дискриминации на всех уровнях, и для того, чтобы стать полноправными членами общества, предстоит преодолеть длинный путь.

Резолюцию об учреждении 26 июля Днем ЛГБТК-равенства в США в 2017 году в Конгрессе представили сенатор-демократ из Висконсина Тэмми Болдуин – первая открытая лесбиянка в истории Сената – и Сьюзан Делбин, член Палаты представителей от штата Вашингтон.

«Америка должна отметить прогресс, которого мы достигли, чтобы передать следующему поколению более равноправную, а не менее равноправную страну. Но мы не можем считать наш прогресс победой. Нам предстоит еще многое сделать в борьбе за справедливость, свободу и полное равенство для ЛГБТ-сообщества», – заявила Тэмми Болдуин

День равенства ЛГБТК посвящен трем знаменательным для гей-сообщества США решениям Верховного суда, каждое из которых было принято именно 26 июня: «Лоуренс против Техаса» 2003 года, когда в США отменили уголовную ответственность за однополый секс; «США против Виндзора» 2013 года, когда однополые пары, состоящие в законном браке, получили все права и льготы в соответствии с федеральным законом; и, наконец, «Обергефелл против Ходжеса» 2015 года, узаконивший однополые браки по всей стране.

Экс-мэр Хьюстона Эннис Паркер – первая представительница ЛГБТК на этом посту, а ныне – президент организации Victory Fund, которая поддерживает ЛГБТК-кандидатов на выборах, считает, что главную опасность равенству ЛГБТК в США представляют сами представители сообщества, а вернее – потеря ими бдительности.

«Думаю, многие из нас стряхнули с себя излишнюю самоуверенность после избрания Дональда Трампа и его нападок на ЛГБТК-сообщество. Однако после того, как однополые браки были узаконены Верховным судом, были те, кто решил, что теперь можно расслабиться, ведь мы добились столь невероятного прогресса. Но при предыдущей администрации многие осознали, что наши права можно легко отобрать. Поэтому самое важное сейчас — не пустить все на самотек, – считает Паркер. – Нам, более старшему поколению, важно отстоять линию фронта, потому что новое поколение – миллениалы, представители поколение Х имеют совершенно иное отношение и взгляды. Они более открыты и толерантны к гендерной изменчивости и различным сексуальным ориентациям. Нам нужно сохранить этот прогресс, пока они не выйдут на лидерские позиции».

Защитники прав ЛГБТК отмечают: в последнее время усилились нападки на самую уязвимую часть сообщества – трансгендеров. Антитрансгендерное законодательство лишь в текущем году уже было принято или рассматривается по крайней мере в 20 штатах.

Брианна Титон с проблемами трансгедеров знакома не понаслышке. Одна из всего пары десятков избранных чиновников-трансгендеров в США, Титон недавно во второй раз победила на выборах в законодательное собрание Колорадо, где она, к тому же, представляет консервативный округ.

«Одна из сложнейших проблем для нас — это система здравоохранения, вернее проблема доступа к этой системе. Некоторые штаты пытаются отнять у трансгендеров право на получение медицинского обслуживания, пытаются сделать гендерно-подтверждающую помощь недоступной. Но даже в случаях, когда мы имеем доступ к такой терапии, мы часто не получаем той поддержки, которая нам необходима. Врачи и специалисты по психическому здоровью порой недостаточно проинформированы по этому вопросу, и мы часто сталкиваемся с недопониманием, – говорит Титон. – Нападки на трансгендеров сейчас и вовсе на беспрецедентном уровне. И жертвами этих атак зачастую становятся дети, которым запрещают принимать участие в школьных соревнованиях».

Достижению всеобщего равенства способствовало бы принятием Конгрессом США так называемого “Закона о равенстве”, считает президент крупнейшей американской организации по защите прав ЛГБТК «Кампании за права человека» Альфонсо Дэвид. Законопроект, который предусматривает комплексную правовую защиту для представителей ЛГБТК, был принят Палатой представителей еще в 2019 году, однако с тех пор «завис» в Сенате.

«Сейчас в США более двух третей представителей ЛГБТК испытывают ту или иную форму дискриминации. И это потому, что у нас нет закона, который бы защищал права ЛГБТК во всех аспектах. Законопроект о равенстве пользуется невероятной поддержкой. Более 70% избирателей в США одобряют принятие антидискриминационного законодательства в отношении ЛГБТК. Инициативу поддерживают более 450 крупнейших корпораций и более 650 иных организаций, – поясняет Дэвис. – Мы также сфокусированы на проблеме насилия, которое в основном направлено против трансгендерного и небинарного сообщества. В прошлом году в США было убито 44 трансгендера. В этом году – уже как минимум 29. Мы должны решить эту проблему».

Несколькими днями ранее сенатор Тэмми Болдуин вместе со своим коллегой-демократом Тимом Кейном, сенатором от штата Вирджиния, представили резолюцию, согласно которой Сенат должен принести извинения ЛГБТК-сообществу «за жестокое обращение и дискриминацию в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, служивших в вооруженных силах, на дипломатической службе и на федеральной госслужбе Соединенных Штатов».

Максим Москальков, Голос Америки