Зеленский встретится с Байденом и обсудит тему сотрудничества в оборонной сфере

Во время предстоящей встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский будет поднимать темы сотрудничества в оборонной сфере, ситуации с безопасностью на Донбассе и в Черноморском регионе, а также сотрудничества с МВФ и проведения реформ.

Об этом Владимир Зеленский сказал 24 июня в эфире программы «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1».

«У нас несколько блоков, которые мы должны обсудить. В частности, это блок безопасности. Я еще раз подтвержу, что это вопрос не только ПДЧ [Плана действий по членству в НАТО] – это вопрос наших двусторонних отношений, вопрос оборонного меморандума между нашими странами. Вопрос «Северного потока – 2» – я уверен, что это вопрос безопасности, я это объединяю. Вопрос Донбасса. Вопрос Крыма и безопасности на Черноморском и Азовском побережье. Вопрос украинского флота», – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, во время встречи с американским коллегой речь пойдет об увеличении военной помощи. Владимир Зеленский опроверг дезинформацию о том, что США заморозили предоставление военной помощи Украине, сообщает 24 июня его пресс-служба.

«Сегодня уже есть официальный ответ Белого дома, где они говорят, что это – чистый фейк. Военная помощь точно увеличена», – подчеркнул президент Украины. Также в ходе встречи с Президентом США будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества.

О «​стене»​ и альтернативах для Донбасса

На вопрос о «плане А» и «плане Б» для Донбасса президент Украины отметил, «что касается альтернативного «плана Б», я считаю, мы в нем находимся».

«А те, кто предлагает стену как «план В» или «план С», неважно, – стену в любом формате… Стена – это не просто слова или что-то, что кто-то строит, Украина строит. Стена – это все. Стена во всех отношениях, всех коммуникациях. Что делать с людьми, которые там за нас, не платить пенсию? Что делать с предприятиями Донбасса, не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь», – отметил Владимир Зеленский.

Он пояснил, что «стена – это полное расторжение отношений в том или ином виде».

«Я считаю, что этот план может быть, но, я считаю, о запуске этого плана должен принимать решения народ Украины. Когда я говорил, что для нас очень важно иметь возможность свободно выражать свое мнение и решения, нужен закон о референдуме», – подчеркнул Владимир Зеленский.

В ходе 51 минутного интервью для «VIP с Натальей Мосейчук» лидер Украины также поднял другие темы – о «Большой стройке», мэре Киева Виталии Кличко, о «важных месседжах, которые получила от нас Америка» в отношении НАТО и ПДЧ.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщают украинские медиа 25 июня, так прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о возможном строительстве «стены с Донбассом».

«Это неработающая история про отделение, я уверен, что украинский народ точно такое не поддержит. Там наши граждане, наши люди – мы все точно об этом помним», – подчеркнул спикер.

По его словам, вынести на референдум такой вопрос будет невозможно.

Украинский контекст треугольника США, России и Китая

Политолог, эксперт Агентства политического консалтинга «Фабрика медиа» Алексей Курпас считает, что в отношениях между США и Украиной на данном этапе следует учитывать российский и китайский факторы.

«Для США действительно важнее противостояние с Китаем. И сто миллионов долларов помощи для Украины, которую якобы заморозили – это мизерная цифра в этом противостоянии. И таких раскладов как Украина у Вашингтона много. Для Америки – это и экономия бюджета, и определенные договоренности с Россией – ее невмешательство на стороне Китая в споре со США», – говорит Алексей Курпас корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает вполне вероятным в таком случае желание официального Вашингтона поставить на паузу вопрос финансирования оборонных проектов Украины, однако при этом поддерживать безопасность Украины, развивать стратегические отношения.

По словам Алексея Курпаса, политика нынешнего президента Украины в отношении Донбасса повторяет риторику предыдущего лидера, а его размышления по поводу стены – не больше, чем пиар-акция.

«Физическая стена в данной истории могла бы быть хорошим решением с позиции возможной эскалации, но, учитывая любовь Владимира Зеленского к «большим» проектам – не удивлюсь, если это будет, например, «большая защита» – очередной пиар-проект к его предвыборной кампании на второй срок», – отмечает Алексей Курпас.