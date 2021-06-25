Бывший полицейский Дерек Шовин получил 22,5 года за убийство Джорджа Флойда

Экс-полицейского Дерека Шовина приговорили к 22,5 годам заключения. Это решение суда Миннеаполиса, в апреле признавшего Шовина виновным в убийстве чернокожего Джорджа Флойда.

Прокуратура просила дать Шовину 30 лет тюрьмы. Заместитель генпрокурора Миннесоты Мэтью Фрэнк перечислил отягчающие обстоятельства в деле, по всем пунктам которого Шовин был признан виновным. По его словам, Шовин действовал жестоко, цинично, в присутствии детей, нарушая нормы поведения полицейского.

Ранее генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон показал суду присяжных видео — на кадрах Шовин давил коленом на шею Флойда. Он отметил, что “Шовин простоял коленом на шее Флойда 4 минуты 45 секунд, пока тот просил о помощи, 53 секунды, пока Флойд испытывал судороги, и еще 3 минуты 51 секунду, когда Флойд уже не двигался”.

Сам Шовин в ходе заседания 25 июня выразил соболезнования семье Флойда. Об этом сообщает Настоящее Время.

Как передает Русская служба «Голоса Америки», самый серьезный пункт обвинения против Шовина, убийство второй степени, предусматривал максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы.

Однако эксперты в сфере юриспруденции полагали, что в этом случае можно говорить о максимальном сроке заключения в 30 лет, потому что более суровый приговор может быть отменен в апелляционном порядке, сообщило в четверг агентство Associated Press. Их прогнозы оправдались – принимая во внимание все обстоятельства, Шовин был приговорен к 22,5 годам заключения.

Ранее судья Питер Кэхилл, который председательствовал на процессе, заявил, что убийство Флойда было совершено при «отягчающих обстоятельствах», что дает ему право по своему усмотрению приговорить Шовина к более длительному сроку, чем того требуют законодательные нормы штата. В Миннесоте средний срок наказания за первое правонарушение по этой статье не превышает 12 с половиной лет.

Прокуроры утверждали, что заключение сроком на 30 лет ясно показало бы «глубокое влияние, которое обвиняемый оказал на жертву, семью жертвы и общество».

Защита Шовина требовала условного срока с освобождением в зале суда с учетом отбытия наказания за время содержания под стражей.

Смерть Флойда, запечатленная на видео прохожими и распространившаяся в соцсетях, стала причиной массовых протестов против системного расизма и жестокости полицейских.