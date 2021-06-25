В CDC заявили о «вероятной связи» между вакцинами Pfizer и Moderna и развитием миокардита

При этом регулятор пришел к выводу, что преимущества вакцинации значительно превышают риски, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Центры США по контролю и профилактике заболеваний заявили в среду, что существует вероятная связь между двумя вакцинами против COVID-19 и редким заболеванием сердца у мальчиков и молодых мужчин.

По словам ведомства, у более 1 200 человек, получивших вакцины Pfizer или Moderna, выявлен миокардит (воспаление сердечной мышцы). Состояние было более выраженным у мужчин, чем у женщин, и проявлялось чаще после второй дозы, чем после первой.

В CDC заявляют, что побочные эффекты, включая усталость и боль в груди, были незначительными, а подавляющее большинство людей с диагнозом миокардит полностью выздоровели. Ведомство пришло к выводу, что, несмотря на «вероятную связь» между двумя вакцинами и развитием миокардита, преимущества вакцинации значительно превышают риски.

Обе вакцины разработаны с использованием технологии матричной РНК.

После объявления результатов исследования представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявил, что регулятор добавит в инструкцию предупреждение о потенциальном риске побочного эффекта.

Тем временем Белый дом в четверг отправляет 3 миллиона доз однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson в Бразилию. Поставка прибудет в город Кампинас недалеко от Сан-Паулу. Президент США Джо Байден пообещал до конца месяца передать другим странам 80 миллионов доз вакцин.

Представитель Белого дома рассказал, что в переговорах о поставках участвовали «ученые, юристы и регулирующие органы» из обеих стран.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Бразилии зарегистрировано 507 109 смертей от COVID-19. По этому показателю страна уступает только США, где болезнь унесла 602 837 жизней.