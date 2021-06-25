Вынесен первый приговор по делу об атаке на Капитолий

Жительница штата Индиана Анна Морган-Ллойд была приговорена к трем годам тюрьмы условно по делу об атаке сторонников Дональда Трампа на Капитолий в январе 2021 года. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Associated Press.

Судебное решение стало первым приговором, вынесенным по делу о событиях 6 января. Помимо условного срока, суд назначил Ллойд штраф в $500, а также 120 часов обязательных работ. 49-летняя подсудимая принесла извинения перед судом, своей семьей и «американским народом», заявив, что приехала в Вашингтон в тот день, чтобы «мирно выразить свою поддержку Дональду Трампу».

Судья Ройс Ламберт заявил, что у него были серьезные сомнения по поводу окончательной меры наказания, так как он рассматривает беспорядки серьезным преступлением. «С точки зрения закона, я бы мог приговорить вас к шести месяцам, но разве это то, чего мы хотим от нашей судебной системы?», – заявил судья. Суд принял во внимание тот факт, что Ллойд не проявляла агрессии в ходе беспорядков и не участвовала в их координации.