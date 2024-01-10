Грозит ли нам тройная эпидемия?

В США наблюдается одновременный рост числа случаев Covid-19, гриппа и респираторно-синцитиального вируса (РСВ), что некоторые медицинские эксперты называют «тройной эпидемией». Всплеск респираторных заболеваний угрожает обременить и без того перегруженные системы здравоохранения, что может привести к задержкам в оказании помощи уязвимым сообществам.

Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили о 29 000 госпитализаций Covid за неделю, закончившуюся 23 декабря. На новый подвариант JN.1 приходится почти половина новых случаев заражения Covid.

В США также наблюдается рост числа случаев РСВ (RSV) — респираторного заболевания, не поддающегося лечению, которое в основном наблюдается у младенцев и пожилых людей. По оценкам CDC, только за последний квартал 2023 года было зарегистрировано 14 миллионов случаев гриппа и 13 000 смертей.

Эксперты на еженедельном брифинге EMS 5 января, первом в этом году, обсудили прогнозируемую тройную эпидемию, происхождение JN.1, симптомы всех трех инфекций; причины; профилактика и лечение; и почему вакцины и маски по-прежнему необходимы.

“Существует более 100 различных вирусов, вызывающих инфекции верхних дыхательных путей, в том числе COVID-19, грипп и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ),” – сказал доктор Хосе Перес, главный врач Южно-центрального центра семейного здоровья.

Он пояснил, что общими для всех трех являются не только симптомы верхних дыхательных путей, проявляющиеся в носу, горле и глазах (наряду с общими конституциональными симптомами, такими как лихорадка и мышечные боли), но и симптомы нижних дыхательных путей, включая инфекции бронхиального дерева и легких, что может привести к бронхиту и пневмонии».

“Все три вируса проникают в организм человека при контакте с биологическими жидкостями инфицированного, кашляющего или чихающего человека, который оставляет частицы слизи в воздухе и на поверхностях. Все это происходит чаще зимой, когда люди больше времени проводят дома из-за ненастной погоды и праздничных торжеств,” — пояснил Перес.

“Очень трудно определить, какой вирус поражает пациента, основываясь только на симптомах, — отметил он, — поскольку многие из них совпадают: кашель, боль в горле, насморк, лихорадка, усталость, мышечные боли, одышка. Чаще при COVID наблюдается потеря вкуса или обоняния, а при РСВ чаще наблюдаются хрипы и учащение дыхания, особенно у детей.”

Все три вируса сейчас распространяются по всей стране. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о более чем 29 000 госпитализаций из-за Covid за неделю, закончившуюся 23 декабря, на новый подвариант JN.1 приходится почти половина новых случаев заражения. Кроме того, по данным CDC, оценки сезона гриппа в этом году достигают 19 миллионов случаев заболевания и 19 000 смертей.

“Следите за тем, чтобы мыть руки, прикрывать нос и рот маской в местах с высокой плотностью людей, держатесь на расстоянии шести футов от тех, кто кашляет или чихает, оставайтесь дома, если вы чувствуете себя плохо, и сделайте прививку,” – рекомендовал сказал доктор Перес.

Хотя вакцины против COVID больше не являются бесплатными в рамках федерального правительства, многие частные и федеральные планы здравоохранения, включая Medi-Cal, покрывают их наряду с прививками от гриппа и РСВ.

“До сих пор мы вакцинировали против трех различных штаммов COVID, и мы довели их до исчезновения благодаря сочетанию вакцинации и коллективного иммунитета,” — сказал доктор Бенджамин Нойман, главный вирусолог Глобального исследовательского комплекса здравоохранения Техасского университета A&M. Университет. “JN.1- это первый случай, когда один из этих старых штаммов» — BA2.86., вариант Omicron — мутировал, вырос и вернулся, вызывая дополнительные проблемы.”

По его словам, теперь, когда наиболее распространенный штамм COVID разделился на различные варианты, причем JN.1 составляет половину всех случаев, одна вакцина на данный момент не очень хорошо защищает от обоих, поэтому JN.1 способен проникнуть, несмотря на ранее существовавшие иммунитет, особенно с учетом того, что нейтрализующие антитела, которые фактически защищают вас от проникновения вируса, становятся низкими и исчезают через год,” — объяснил он.

“Хотя не все так мрачно — JN.1 растет не особенно быстрее, чем другие вирусы, и COVID опустился на седьмое место в самом обновленном списке причин смерти CDC по всей стране. Длительное течение COVID может ухудшить некоторые категории заболеваний в виде заболеваний сердца и сердечно-сосудистых проблем, долгосрочных осложнений дыхания, а также затуманивания сознания или его усадки,” — рассказал доктор Нойман.

“Это не то, что полностью установлено, и, возможно, мы никогда не сможем узнать это наверняка, — добавил он, — но мы знаем, что JN.1 происходит от того же вируса, что и все предыдущие, просто он лучше уклоняется от иммунной защиты. Прошло долгих четыре года, а мы все еще можем сделать все возможное, чтобы помочь себе с помощью вакцинации и профилактики,” – подытожил он.

“Профилактика также является лучшим способом борьбы с RSV, распространенным неизлечимым заболеванием,” – сказала доктор Маниша Ньюаскар, детский пульмонолог из Stanford Children’s Health. “Хотя почти все дети заражаются RSV до своего второго дня рождения, у детей старшего возраста и молодых людей он обычно проявляется как обычная простуда, но чем моложе или старее вы, тем выше риск для вашего иммунного статуса.”

Фактически, RSV является основной причиной бронхита среди детей в возрасте до пяти лет, что ежегодно приводит к 2,1 миллионам амбулаторных посещений; от 58 000 до 80 000 госпитализаций; и от 100 до 300 смертей.

“Мы видим самую высокую заболеваемость среди детей младше шести месяцев и недоношенных детей, у которых она проявляется в виде серьезных проблем с дыханием, низкого уровня кислорода, хрипов и пневмонии,” – продолжила Маниша Ньюаскар.

Она рассказала, что более высокому риску возникновения этих инфекций дыхательных путей подвергаются пожилые люди с такими заболеваниями, как диабет, астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Хорошей новостью для взрослых в возрасте 60 лет и старше является то, что по состоянию на май 2023 года FDA одобрило два вида однократных вакцин против RSV.

Однако она подчеркнула, что хотя в тяжелых случаях RSV можно использовать противовирусные препараты и внутрибольничное внутривенное введение кислорода, а также ИВЛ, вакцин для детей от RSV не существует.

Инъекционные антитела Synagis вводятся младенцам из группы высокого риска уже более 45 лет, а в июле 2023 года FDA одобрило Нерсевимаб, первый препарат для предотвращения инфекций нижних дыхательных путей, вызванных RSV, у младенцев и детей ясельного возраста. По мере разработки методов лечения, по словам Маниши Ньюаскар, лучшим лечением тройной эпидемии является профилактика, которая включает в себя получение вакцин там, где они доступны.

“В случае RSV, как и в случае с COVID, “не имеет особого значения, какой у вас вариант вируса, когда вы уже лежите на больничной койке,” — добавил Нойман. “Поскольку RSV, грипп и COVID растут, важна профилактика. Уроки, которые мы извлекли во время пандемии, по-прежнему имеют решающее значение для обеспечения нашей безопасности в этой тройной эпидемии.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.