Иммиграционные власти отменили поправку Трампа, которая могла привести иммигрантов к лишению грин-карты

Иммиграционные власти в США отменили поправку администрации Дональда Трампа, которая могла привести легальных иммигрантов к лишению грин-карты или визы, передает Голос Америки.

В 2018 году администрация Дональда Трампа предоставила офицерам Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) более широкие полномочия по отказам в предоставлении или продлении официального статуса иммигрантам, в документах которых были допущены ошибки или неточности. Это привело к потере грин-карт, виз и разрешения на работу иммигрантов, которым не дали возможности предоставить дополнительные документы для подтверждения их права на официальный иммиграционный статус в США. А для тех, кто подавал заявление на продление американской визы, отказ мог означать депортацию из страны после окончания срока действия визы.

Теперь USCIS возвращается к меморандуму 2013 года, согласно которому офицеры службы будут запрашивать у иммигранта дополнительные документы, доказывающие его право на получение официального статуса в стране.