Что происходит с правами избирателей: останутся ли они правами или будут подавлены?

Как известно, прошедшие в ноябре 2020 года президентские выборы вызвали много различных разговоров и процессов: от судебных исков из-за подозрений до обвинений в мошенничестве, от пересчетов голосов до пересмотра на законодательном уровне законов о голосовании. Речь идет о 2 законах: “For the People Act”, закон, призванный расширить права голоса, изменить законы о финансировании избирательных кампаний, чтобы уменьшить влияние денег в политике, ограничить мошенничество и создать новые правила этики для федеральных чиновников. И о Законе Джона Льюиса об избирательных правах, который предполагает восстановление и укрепление некоторых частей Закона об избирательных правах 1965 года, отдельные части которого были отменены Верховным судом США в 2013 году.

Напомним, что в 2021 году на 117-м Конгрессе демократы представили закон, 3 марта 2021 года он был принят Палатой представителей и он прошел в Сенат, который разделен между демократами и республиканцами поровну. Законопроект получил единую поддержку демократов. К сожалению, 22 июня республиканцы Сената заблокировали его, по сути убив законопроект до того, как его можно было обсудить по партийной линии.

На еженедельной конференции Ethnic Media Services о важности и необходимости этих законов говорили Мими Марциани, президент Техасского гражданского правого проекта (Mimi Marziani, President of the Texas Civil right project), Алекс Гулотта, директор Все голосование – это местная кампания (Alex Gulotta, Director of All Voting is Local Campaign) и Элизабет Хира, научный сотрудник и советник по вопросам политики Программы демократии Центра Бреннана (Spitzer Fellow and Policy Counsel, Brennan Center’s Democracy Program).

Элизабет Хира подробно рассказала о законе “For the People Act”, который состоит из 80 017 страниц. Закон бы призван дать возможность голосовать сообществам различных меньшинств – как чернокожих американцев, как американцев латиноамериканского происхождения, как коренных американцев, так и представителей LGBTQR, представителей этнических меньшинств и иммигрантов. Закон включал в себя автоматическую регистрацию избирателей, регистрацию избирателей в тот же день. До сих пор 10 штатов не имеет on-line регистрации избирателей и закон должен был решить эту проблему. Закон также предполагал предоставление 2 недель для досрочного голосования, вместо 1 дня. Закон также запрещал бы, в случае принятия, Джерримандеринг (когда политическая группа пытается изменить избирательный округ, чтобы добиться результата, который поможет им или причинит вред группе, которая против них) и т.д. и т.п.

Закон также должен был помочь различным категориям населения избежать дискриминационных явлений. Например, коренным американцам в некоторых штатах решить вопрос с ID избирателя. Элизабет рассказала, что в Северной Дакоте законодатели требовали в обязательном порядке наличие адреса на D избирателя, но это было не выполнимо, т.к. в штате коренных американцев не приписывали к адресам по закону, что лишало большую группу людей возможности проголосовать. Элизабет Хира также пояснила, что часто проблемы возникают у женщин после замужества в результате смены фамилии или у трансгендеров.

Алекс Гулотта отметил, что выборы 2020 года показали рекордную явку избирателей, особенно среди цветных сообществ и это несмотря на пандемию, которая нанесла наиболее болезненный удар по цветным общинам. Он убежден, что большие деньги некоторых республиканских лидеров пытаются сделать процесс голосования более сложным – создаются барьеры для регистрации избирателей, ограничиваются дропбоксы, вводятся ограничения для досрочного голосования и т.п. Алекс особо подчеркнул важность обучения и мобилизации сообществ, чтобы они понимали, что выборы – это последнее действие в гражданском процессе, в который они, сообщества, должны быть вовлечены.

Мими Марциани поделилась своим видением ситуации с законом о выборах. Она считает, что некоторые группы людей пытаются сделать процесс голосования менее доступным для цветных сообществ, для людей, для которых английский не родной языки для людей с ограниченными возможностями. Мими убеждена, что законодательные инициативы по выборам должны координироваться она федеральном уровне и Техас тому яркое подтверждение. Она сообщила, что представителей некоторых этнических меньшинств запугивали, чтобы те не голосовали. По ее мнению, цель тех, кто пытается ограничить избирателей – сконцентрировать свои власть и влияние в одних руках.

Все три эксперта единогласно заявили, что закон нужен для защиты и сохранения демократии в США, чтобы избиратели были уверены, что их голоса могут привести к власти тех представителей, которых они хотят видеть.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com