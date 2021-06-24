Байден представил стратегию борьбы с ростом преступности

Президент допустил, что летний всплеск преступности может быть «более выраженным» в этом году, пишет Стив Херман из Голоса Америки. Президент США Джо Байден обнародовал новую стратегию по предотвращению преступлений в стремлении справиться с ростом насилия с применением оружия.

Выступая в Белом доме, президент объявил о «политике нулевой терпимости» к недобросовестным торговцам оружием и новом направлении деятельности министерства юстиции, направленном на прекращение незаконной торговли оружием.

Байден также подчеркнул, что города и штаты могут использовать свою долю из прямой помощи в размере 350 миллиардов долларов, выделенной в рамках плана Байдена по борьбе с COVID-19, одобренного Конгрессом в марте, для обеспечения общественной безопасности, в том числе для найма дополнительных полицейских.

Байден заявил, что страна «слишком долго» наблюдала за «эпидемией насилия с применением оружия и других насильственных преступлений» и ее ростом с начала пандемии год назад.

Президент признал, что летний рост преступности может быть «более выраженным» в этом году.

«Я уже давно этим занимаюсь, и есть вещи, которые, как мы знаем, работают, которые снижают уровень насилия с применением оружия и насильственных преступлений», – добавил он.

Он заявил, что его план подразумевает «преследование людей, которые наводняют наши улицы оружием, и плохих игроков, которые используют его для дальнейшего терроризирования общин».

Байден и генеральный прокурор Меррик Гарланд также встретились с группой представителей местных правоохранительных органов, лидеров общин и сотрудниками Белого дома, чтобы обсудить с ними усилия по борьбе с преступностью.

В среду днем Байден анонсировал серию указов, направленных на сокращение числа насильственных преступлений. Среди его инициатив – призыв к Конгрессу принять закон о контроле над оружием.

Согласно последним данным полиции, в Нью-Йорке с начала года было совершено 194 убийства, тогда как за тот же период прошлого года – 171 убийство. В Лос-Анджелесе, втором по величине городе США, число убийств составляет 148 против 121 в прошлом году, а в Чикаго, третьем по величине городе страны, количество убийств увеличилось с 296 до 307.

Рост числа убийств и инцидентов со стрельбой начался прошлым летом после того, как города начали ослаблять ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

Согласно недавнему опросу Ассоциации руководителей крупных городов, в которую входят начальники полицейских департаментов из США и Канады, в 2020 году в 67 крупных городах было совершено 8077 убийств, что на 33 процента больше, чем в 2019 году.

Поскольку ограничения продолжают ослабевать по мере развертывания вакцин, перспективы на 2021 год представляются мрачными.

«Я ожидаю, что 2021 год будет таким же плохим, как и 2020 год», – считает Джон Роман, криминолог из Национального центра изучения общественного мнения Чикагского университета.

Что именно способствует росту насилия, остается неясным.

В то время как криминологи указывают на пандемию и протесты по поводу смерти Джорджа Флойда, многие сотрудники правоохранительных органов винят недавние реформы, такие как принятый в 2019 году закон в штате Нью-Йорк, отменивший денежный залог для людей, подозреваемых в нетяжких преступлениях.